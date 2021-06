Jasis Woche: Frühes Rauschen

An Rhein und Ruhr. Die „Wir-bleiben-zu-Hause“-Zeiten sind endgültig vorbei. Neuerdings sind alle wieder unterwegs – und zwar im Auto vor der Haustür unserer Autorin.

Hab ich da irgendwas nicht mitgekriegt? Jemand muss das Ende der Pandemie erklärt haben, aber ich habe es nicht gehört. Oder nicht verstanden. Jedenfalls muss es so Ende vergangener Woche gewesen sein. Seither wache ich jeden Morgen in aller Frühe auf. Nicht aus Sorge, obwohl mir persönlich so ein gleichzeitiges Vor- und Zurückspulen in unser neues, altes Leben doch ein wenig voreilig vorkommt…

Was mich aus dem Schlaf schreckt, ist der Lärm. Motorengeräusche, unendlich fließender Verkehr. Es klingt wie an einer Bundesautobahn. Dabei wohnen wir in einer kleinen Straße am Hang, mit Tempo-30-Beschränkung, einer nicht ungefährlichen Kurve unterhalb unseres Hauses und handtuchschmalen Gehwegen. Eineinviertel Jahre lang war es still, kaum ein Wagen, kein Motorengebrumme, dafür viele nette Spaziergänger zu ruheverträglichen Uhrzeiten, Familien mit Kindern, die durchs Viertel flanierten oder Leute, die, wie ich, die Freude am „Zu-Fuß-Einkaufen“ entdeckt haben.

Jetzt sind die Autofahrer plötzlich alle wieder da, keine Ahnung, wo die hinwollen. Haben sie sich nach langer Abstinenz wieder auf den Weg ins Büro gemacht? Wollen sie morgens als Ersteinkäufer im Supermarkt begrüßt werden? Sind jetzt alle zu Frühaufstehern geworden, weil es plötzlich, wo jetzt fast alles wieder offen ist, so viel zu erledigen gibt? Oder hatte der Alltag vor der Pandemie auch schon so früh begonnen? Man erinnert sich ja kaum noch...

Hektik in der City

Ein paar Stunden später mache ich mich auf den Weg in die City. Die Fußgängerzone: voll. In der Einkaufspassage: drängelig. In den Geschäften: hektisch. In den Straßencafés sind die Plätze fast alle besetzt, gut gelaunte Leute recken das Gesicht in die Sonne und schlürfen Cappuccino. Man fühlt sich ins Jahr 2019 zurückversetzt, wenn nicht die Bedienungen irgendwie so ähnlich aussähen wie Krankenpfleger.

Offenbar sind die Autofahrer aus unserer Straße früher oder später alle hier gelandet, anders ist der Andrang kaum zu erklären. Natürlich außer denen, die gerade noch an ihren Schreibtischen sitzen, aber die werden bestimmt später auch noch dazukommen.

Müssen jetzt alle unbedingt auf einen Schlag shoppen gehen?

Äh, nun, ich bin ja auch da. Aber das ist mir eindeutig zu viel Post-Pandemie-Gefühl. Ich eile nach Hause zurück, fast erleichtert, wieder allein zu sein.

Kurz nach fünf Uhr nachmittags: Auf der Straße vor unserem Haus rauscht der Verkehr, die Rückfahrwelle rollt.

