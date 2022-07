Jasis Woche: Ein bisschen Beständigkeit im Leben

Unsere Autorin freut sich darüber, dass die Verkäuferinnen in ihrem Supermarkt seit Jahren die gleichen sind. Doch so schön ist es nicht überall.

In dieser hektischen, schnelllebigen Zeit freut man sich, wenn es ein wenig Kontinuität im Leben gibt. Und sei es nur an ganz alltäglichen Orten.

Ich schätze es zum Beispiel, dass die Betreiber des nächstgelegenen Supermarkts in meinem Viertel offenbar vieles daran setzen, um ihr Mitarbeiterteam dauerhaft an sich zu binden. Den Chef der Gemüseabteilung, die Kassiererinnen, die Frauen an der Frischetheke – sie alle kenne ich seit Jahren. Wobei: kennen ist natürlich etwas zu viel gesagt. Ich weiß nichts über sie und sie genauso wenig über mich, außer vielleicht, dass ich an der Käsetheke regelmäßig Diskussionen mit meinem Mann führe, ob der Weichkäse meiner Wahl nur sortentypisch leicht riecht oder schon unerträglich stinkt und deshalb auf gar keinen Fall gekauft werden kann.

Jedenfalls find ich unsere regelmäßigen Begegnungen beruhigend.

Noch wichtiger ist diese Art der Beständigkeit bei Menschen in besonderen Vertrauenspositionen – dazu gehören zweifellos Ärzte. Ich habe zum Beispiel einen sehr guten Zahnarzt. Ich mag seine sachliche, unerschütterliche Art. Vor allem: Er macht einem keine Angst. Weder vor seiner Behandlung noch vor anstehenden Kosten. Ich möchte gerne, dass so jemand möglichst lange an meiner Seite bleibt. Deshalb bereitet es mir einige Sorgen, dass er ein paar Jährchen älter ist als ich. Insgeheim fürchte ich nämlich, dass er eines Tages aus Altersgründen genau dann seine Praxis schließen könnte, wenn ich ihn möglicherweise am nötigsten brauchte. Ein sehr unerfreulicher Gedanke.

In eine ähnliche Vertrauenskategorie gehören Bankberaterinnen und -berater. Und genau da fängt das Problem an.

Fast zeitgleich in Rente gegangen

Meine Eltern hatten früher bei ihrer Sparkasse am Ort einen Kundenbetreuer, der sie ihr halbes Leben lang begleitete, obwohl bei ihnen – rein geschäftlich gesehen – vermutlich nicht viel zu gewinnen war. Trotzdem war der Sparkassenmann eine feste Institution in ihrem Leben. Selbst wenn man ihm außerhalb der gewohnten Umgebung, zum Beispiel zufällig in der Stadt, begegnete, grüßte er nicht nur freundlich, er war auch in der Lage, mit meinen Eltern persönliche Worte zu wechseln, so genau kannte er sie immerhin, dabei hatte er bestimmt sehr viele Kunden. Nach vielen guten Jahren ging er dann nahezu zeitgleich mit meinem Vater in Rente.

Beneidenswert! Ich habe bei meinem Geldinstitut in den vergangenen Jahren schon so viele Kurzgastspiele von Beraterinnen und Beratern erlebt, dass ich mich kaum noch an ihre Zahl, geschweige denn an ihre Gesichter oder Namen erinnern kann. Sie tauchten immer wie aus dem Nichts auf, arbeiteten an mir ihre Liste ab, und wenn man ein paar Monate später eine Frage hatte, waren sie nicht mehr da, so als hätte es sie nie gegeben. Auf ihrer Durchwahl meldete sich eine andere Person – die aber nie für mich zuständig war. Was mich an ihnen auch immer ein wenig störte: Sie waren jung, so jung, dass sie aussahen, als hätten sie gerade erst ihre Ausbildung abgeschlossen (und womöglich war es auch in etwa war). Sie hätten meine Kinder sein können. Ich will mich hier keinesfalls der Jugenddiskriminierung schuldig machen, sie waren alle sehr freundlich und gewissenhaft, aber ich fand, dass wir irgendwie nicht zueinander passten. Dafür konnten sie nichts. Wahrscheinlich lag es eher an mir. Jedenfalls entschloss ich mich eines Tages, eine Maßnahme zu ergreifen. Davon erzähle ich Ihnen dann nächste Woche ...

