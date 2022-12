Jasis Woche: Die vielen Arten der Vorfreude

Adventskalender? Sind doch nur was für Kinder. Das war einmal. Mittlerweile sind Adventskalender erwachsen geworden – und entsprechend teuer.

Haben Sie heute Morgen schon Ihr Adventskalendertürchen geöffnet? Oder warten Sie damit bis nach dem Frühstück, um die Vorfreude zu steigern? Falls Sie zur Gruppe der eingefleischten Traditionalisten gehören, finden Sie diese Fragen vermutlich blöd oder völlig unangebracht. Schließlich befinden wir uns hier im Wochenendressort und nicht auf der Seite für die ganz jungen Leserinnen und Leser.

Denn Adventskalender sind doch was für Kinder. Nun ja, historisch gesehen. Im Jahr 2022 sollte man wohl korrekt formulieren: Adventskalender sind – rein weltlich betrachtet (für die Erläuterungen zur christlichen Historie ziehen Sie bitte gerne ein Lexikon heran, dafür reicht der Platz hier einfach nicht) – früher mal gedacht gewesen, um Kindern die Illusion zu vermitteln, dass sich die Zeit bis Weihnachten doch nicht sooo lange hinzieht, wie sie es nun mal rein faktisch und unumstößlich tut.

Die Babyboomergeneration unter uns erinnert sich, dass dabei Schokoladentäfelchen von eher mittelmäßiger Qualität, aber dafür herrlich süß, eine entscheidende Rolle spielten. Die tagtägliche Warterei bis zum Heiligabend wurde schon allein dadurch verkürzt, dass man jeden Morgen ewig brauchte, um die Süßigkeit aus der widerspenstigen, durchsichtigen Plastikform zu fummeln, in die sie nahezu eingeschmolzen war. Dafür kostete die Eltern das vorweihnachtliche Gesamtpaket meist kaum mehr als 99 Pfennige.

Mittlerweile hat sich das Adventskalender-Genre allerdings mächtig weiterentwickelt. Es ist mit uns gleichsam erwachsen geworden, was in etwa auch mit jener Ära zusammenfällt, in der sich ein Wandel von der halbwegs immateriellen Besinnlichkeit zum konsumrauschenden Countdown for Christmas vollzog. Heute fingert man Ginfläschchen, feine Socken, Schmuck und exklusive Duftminiaturen aus den edlen und im Zweifelsfall entsprechend kostspieligen Türchen. Dabei ist man da noch nicht mal bei den ganz besonders erwachsenen Inhalten … Derart frivolen Randerscheinungen möchte ich hier aber auf keinen Fall Tür und Tor öffnen.

Sind drei Adventskalender Luxus?

Falls Sie jetzt meinen, dass ich mich da ziemlich kritisch aus dem Kalendertürchen wage: Ich selbst habe in diesem Jahr drei Adventskalender, zwei davon zählen aber nicht richtig, jedenfalls nicht als überflüssiger Luxus.

Einer von ihnen stammt vom örtlichen Lionsclub, ich kaufe ihn jedes Jahr, der Erlös geht an einen guten Zweck, diesmal an die Tafel, sowas kann man ja nur unterstützen, da ist der Kauf eines Exemplars fast schon ein bisschen geizig, aber man soll es ja nicht übertreiben. Weil der Kalender zugleich eine Art Los ist, kann man sogar etwas gewinnen, ist mir allerdings noch nie gelungen.

Der zweite ist die schnapspralinengefüllte Gabe einer lieben Verwandten, die ich mir natürlich mit meinem Mann partnerschaftlich teile, weshalb jeder von uns nur jeden zweiten Tag zum Zuge kommt, was die Vorfreude noch mal steigert und überdies auch der Figur deutlich weniger zusetzt.

Der dritte – quasi offizielle – Kalender, ein Geschenk von meinem Mann, ist mit Saatgutkörnchen gefüllt und erhellt nicht nur die dunklen Dezembertage, sondern bietet auch einen Ausblick aufs Frühjahr. Denn die Blumen, die dann hoffentlich demnächst daraus sprießen, sollen unseren Garten in ein Paradies für Insekten verwandeln. Der heimischen Natur ein paar Türchen öffnen – das sind doch ganz erfreuliche Aussichten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende