Jasis Woche: Die Pandemie, fast unbebildert

Essen. Bilder aus dem Alltag in einer Pandemie? Die gibt es zu Tausenden. Ich allerdings habe nur ein einziges. Eine Selfie – mit Maske und Geschichte.

Einen langen Abend habe ich gesucht, mein Fotoalbum durchforstet, auf der Suche nach Motiven. Wie hat das Coronajahr unser persönliches Bildarchiv geprägt? Wie sieht der Alltag in der Pandemie aus, den wir in Schnappschüssen dokumentiert haben? Genau diese Bilder sammelt jetzt ein Universitätsarchiv, jeder kann dort seine fotografischen Momentaufnahmen aus dem Corona-Alltag hinsenden (coronarchiv.blogs.uni-hamburg.de). Sie werden dort aufbewahrt – als Zeitdokument für nachfolgende Generationen, damit die sehen können, wie wir lebten, wenn niemand mehr weiß, was genau eigentlich dieses Coronavirus war. Wir sprechen also mutmaßlich von einer Zeit, die in einiger Ferne liegen wird.

Sowas ist Anlass genug, einmal seine eigene Bilderauswahl auf Spuren zu untersuchen. Das ist einfach, heute genügt es ja, dafür in sein Handy zu gucken: März 2020 bis April 2021, ein Jahr in der Pandemie – das ist an niemandem ohne Spuren vorbeigegangen.

Die Welt hatte sich zurückgezogen

Was ich gefunden habe? Fast nichts. So sehr die Pandemie unser Leben verändert hat, sie hat sich nicht in meine Fotos geschlichen. Es gibt nur ein Bild, ein Selfie. Meine Mutter und ich. Entstanden ist es vor genau einem Jahr. Meine Mutter hatte sich einige Wochen zuvor den Fuß gebrochen und war dadurch an ihre Wohnung gefesselt. Wir versprachen, sie ganz oft zu besuchen. Dann brach Corona über uns und die Welt herein. Statt Umarmung, ein bisschen Abwechslung durch ermutigende Gespräche und gemeinsames Kaffeetrinken in ihrem Apartment durften wir nur noch Blumen, Geschenke und Tüten mit den notwendigen Einkäufen an der Rezeption ihrer Seniorenwohnanlage abgeben. Wir konnten ihr noch nicht mal zuwinken, weil sie es ohne Hilfe nicht auf den Balkon schaffte. Jeden Tag hoffte sie darauf, endlich wieder laufen zu können, um hinauszugehen, um den Frühling zu atmen, die Welt zu sehen, dabei hatte sich die Welt in der Zwischenzeit schon notgedrungen in die eigenen vier Wände zurückgezogen.

Mundschutz – nur ein vorübergehender Zustand? Mitnichten

Der Tag, an dem das Bild entstand, war unser erster gemeinsamer Ausflug nach einer gefühlten Ewigkeit. Wir liefen durch den Park in der Nähe von Mutters Wohnung, das heißt, ich lief, meine Mutter saß im Rollstuhl. Wir trugen beide FFP2-Atemschutz, der uns fast bis zu den Wimpern reichte. Unter einem blühenden Mandelbaum posierten wir für ein Selfie, wir kamen uns unter unseren monströsen Masken wie Außerirdische vor, hielten das aber für einen vorübergehenden Zustand.

Morgen werden meine Mutter und ich wieder durch den Park spazieren, der Bruch ist längst verheilt. Sie kann wieder so laufen wie zuvor. Wir werden immer noch Mundschutz tragen. Aber wir werden kein Bild davon machen. Obwohl: Warum eigentlich nicht? Es ist doch ein Dokument der Erinnerung. Auch an die Pandemie.