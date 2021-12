Jasis Woche: Die 24 sind längst gegessen

Adventskalender erhöhen die Vorfreude auf Weihnachten. Sagt man. Es gibt aber Menschen, die sich ihre Vorfreude nicht gut einteilen können.

Mutter ist durch. Knapp zwei Wochen vor Heiligabend hat sie mit der Vorweihnachtszeit abgeschlossen. Und zwar endgültig. Von ihr aus kann jetzt die Bescherung kommen, direkt davor vielleicht noch Kartoffelsalat, „aber bitte den leckeren mit Pfiff, der so gut schmeckt, nicht den normalen, der ist nix“.

Jedes Jahr verschenke ich selbstgebastelte Adventskalender – an Mann, Mutter, Tante und Patenkind. Vier mal 24 Türchen mit 24 kleinen Überraschungen dahinter, das ist, glaube ich, Gepflogenheit. Und genauso ist es allgemeine Konvention, dass die Beschenkten die Türchen hintereinander öffnen und nicht gleichzeitig und auch möglichst genau an dem Tag, der im Kalender steht.

Meine Mutter findet solche Vorgaben lästig bis überflüssig. Nun ja, es mag sein, dass auch der eine oder andere heimlich schon mal in den Inhalt der Kalendertürchen spinxt, die längst noch nicht dran sind, soweit das technisch möglich ist. Aber normalerweise hüllt man das vorweihnachtlich milde Mäntelchen des Schweigens über solche Aktivitäten. Mutter nicht. Nicht, dass sie von ihr einen falschen Eindruck bekommen: Mutter ist eine sehr großzügige Frau von klarem Verstand. Aber sie hält eben nicht immer viel von vorgegebenen Reihenfolgen.

Die Lösung heißt: doppelt füllen

Ich glaube, dass es womöglich auch damit zu tun hat, dass sie in der Zeit des Kriegs und den entbehrungsvollen Nachkriegsjahren herangewachsen ist und dann auch noch das wenige, das es gab, mit drei jüngeren Geschwistern teilen musste. Mutter spricht aber nicht davon, sie nennt sich selbst einfach nur „ein bisschen gierig“.

„Wie weit bist du denn?“, fragt sie meinen Mann beiläufig, und es klingt fast so, als wolle sie ihn unterschwellig zur Unordnung anstiften. Aber mein Mann ist korrekt, das finde ich in diesem Fall sehr erfreulich. Er ist nämlich heute erst bei Türchen Nummer 12, heute ist der 12. Dezember, das passt. Mutter hat die 24 längst geöffnet und was soll dann noch kommen? „Ach, macht nichts“, beschwichtigt sie mich und sich selbst, dann schaue sie sich bis Heiligabend die schönen Sachen einfach noch mal an. Leider sei vieles schon aufgegessen, so dass sie da höchstens auf die Hälfte komme, der Rest sei schon verputzt. Aber von den leckeren Süßigkeiten aus den Türchen Nummer 3, 11 und 20 hätte ich doch bestimmt noch was im Vorrat, dann könnte ich noch mal nachlegen, die seien wirklich sehr gut gewesen. Für Mutter fülle ich den Adventskalender gerne doppelt.

