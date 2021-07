Jasis Woche: Das Gartenhaus-Projekt

Zu einem ordentlichen Garten gehört ein Gerätehaus. Sowas gibt’s ja heute in fast jedem Baumarkt. Also kein Problem? Leider doch.

Zu unserer Wohnung gehört ein kleiner Garten. Ein Garten macht, bei allem Vergnügen, das er einem bereitet, auch ordentlich Arbeit. Und zur Arbeit gehört Gerätschaft. Deswegen besitzen wir Harken, Schüppen, Scheren, Grabegabeln und Gießkannen, dazu noch Dutzende von Übertöpfen, und bestimmt habe ich noch einiges vergessen mitaufzuzählen. Leider steht alles überall herum. Meistens im Weg oder gerade unauffindbar. Neulich bin ich erst auf der Terrasse über einen Rechen gestolpert und habe mich dann im Griff unseres Rasenmähers verfangen. Wenn Gartengäste kommen, was nun wieder öfter der Fall ist, räumen wir den ganzen Kram zusammen und bringen ihn in den Keller oder in weit entfernte, uneinsehbare Ecken und anschließend wieder zurück.

Geeignete Kandidaten zu finden, ist schwer

So geht das nicht weiter! Wir brauchen ein Gerätehaus. Ich durchforste das Internet und Prospekte nach geeigneten Kandidaten. Geeignet ist nach meiner Vorstellung zum einen das, was wir beide als „akzeptabel bis schön“ definieren und zum zweiten alles, was mit dem Hinweis „einfach zu montieren“ versehen ist. Mein Mann hat sich bei unserem Umzug, der noch nicht sooo lange zurückliegt, wochenlang am Aufbau der Küche abgearbeitet, eine ähnlich nervenzehrende Aktion möchte ich uns (äh, also vor allem auch mir) nicht noch einmal zumuten.

„Leicht zu montieren? Brauch ich nicht!“, sagt mein Mann, als ich ihm eine Einfachaufbau-Vorauswahl präsentiere, die er als „hässlich“ ablehnt. „Wir bauen da ein schönes Holzhäuschen hin, und das streiche ich dann in einer tollen Farbe“, kündigt er an.

Eine endlose Liste von nötigen Aufbauhilfen

Oh! Das könnte nun doch auf ein größeres Happening hinauslaufen. Ich weise, vermutlich mal wieder mit ein wenig zu viel Ironie, darauf hin, dass es schön wäre, wenn wir das Häuschen noch vor Ablauf des Jahrzehnts in Betrieb nehmen könnten, und zeige meinem Mann die endlose Liste von Werkzeugen und kostspieligem Equipment, das beim Kauf von Holzhäuschen als Aufbauhilfen dringend empfohlen wird und das wir natürlich nicht haben. „Quatsch, das kriege ich auch so hin“, gibt sich der Gatte demonstrativ optimistisch. Bislang kannte ich ihn gar nicht als derartig ambitionierten Heimwerker.

Nun ja: Gerüchten aus dem Bekanntenkreis zufolge soll er sich ein namhaftes Team von kompetenten Aufbauhelfern zusammengestellt haben. Da dürfte der Startschuss fürs Gartenhaus-Projekt womöglich doch nicht mehr lange auf sich warten lassen.

