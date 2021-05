Jasis Woche: Das Fenster zur Nachbarschaft

An Rhein und Ruhr. Seit Corona sitzen wir überwiegend zu Hause. Doch was tut man da den ganzen Tag? Man guckt raus – und weiß nun (fast) alles über die Nachbarn.

Erinnern Sie sich an diesen Hitchcock-Klassiker? „Das Fenster zum Hof“: ein Journalist, der wegen eines gebrochenen Beins an die Wohnung gefesselt ist und den lieben langen Tag nichts anderes zu tun hat, als seinen Nachbarn beim Leben zuzuschauen. Eines Nachts glaubt er, einen Mord beobachtet zu haben. Großartiger Film! Ich muss neuerdings öfter an ihn denken.

Doch bevor Sie jetzt auf eine falsche Fährte kommen: Nein, ich habe mir nichts gebrochen, zum Glück. Und meine Nachbarn haben auch keine kriminellen Neigungen, jedenfalls befördern sie ihre Lebenspartner nicht in Einzelteilen in Koffern aus dem Haus.

Vorne Menschen, hinten Mäuse und Meisen

Aber seit uns Corona diese langen Aufenthalte zu Hause beschert hat, habe ich einen Hang dazu entwickelt, vom Wohnzimmer/Arbeitszimmer/Schlafzimmer hinaus in die Welt zu schauen, zumindest in den Mikrokosmos meines Sichtfelds. Küche und Bad gehen nach hinten raus, da eröffnen sich nur Blicke in den Garten, das ist natürlich auch schön, aber deutlich ereignisloser, es sei denn, man möchte Anteil am Treiben von Mäusen und Meisen nehmen – was ab und zu übrigens auch ganz wundervoll sein kann.

Früher, als man noch in einem Büro tätig war, hielt man zwischendurch mal einen Plausch mit den Kollegen, ging ab und zu zum Kaffeeautomaten oder zum Kopierer. Seit Corona verbringe ich meine Arbeitspausen (aber gerne auch meine Wochenenden) am Fenster. Das hätte einem in Präpandemiezeiten entweder ruckzuck einen Ruf als überneugierige Tratschtante beschert oder man wäre in den Verdacht der Hobby-Herumschnüffelei geraten (allerdings hätte die Nachbarschaft wohl eher die ältliche Miss Marple als den jungen James Stewart vor Augen gehabt).

Der Turnus der Gassirunden

Doch seit das Virus über uns hereinbrach, ist die Nach-draußen-Guckerei der Versuch, ein wenig Außenwelt mitzuerleben. Ich kenne vom Sehen her mittlerweile nicht nur sämtliche Hunde des Stadtviertels nebst Besitzern, sondern auch den Turnus ihrer Gassirunden und winke ihnen von drinnen zu. Ich weiß, welche Familien sonntags gerne über unsere Straße spazieren, ab wann wieder Homeschooling angesagt ist, in welchem Vorgarten die Tulpen am besten gedeihen und wer wann zu Bett geht. Und ich ahne, dass die Beobachtung (also die Lebensanteilnahme) umkehrt genauso funktioniert, dass also wir vermutlich ebenso im nachbarschaftlichen Blickfeld sind.

Freundlicherweise hat sich die Familie von gegenüber jetzt etwas Tolles ausgedacht: Sie lässt ihren Garten neu gestalten. Wunderbar! Endlich mal so richtig was los vorm Fenster! Morgens ab acht arbeiten sich Minibagger durchs Gelände, Container werden angekarrt, gefüllt und wieder abgeholt; dazu ständig Menschen, die kommen und gehen. Allerbeste Unterhaltung! Von mir aus können sie gerne noch etwas länger umbauen.

