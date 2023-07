Jasis Woche: Begegnung mit einer Weltkünstlerin

Kennen Sie Etel Adnan? Nicht? Dann gibt es aktuell die Gelegenheit, mit dieser außergewöhnlichen Frau und Künstlerin Bekanntschaft zu machen.

Heute will ich diesen Kolumnenplatz nutzen, um Sie näher mit einer außergewöhnlichen Frau bekannt zu machen: Etel Adnan. Geboren 1925 in Beirut, im Exil, wohin ihre Eltern – die Mutter Griechin, der Vater Syrer – nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs aus Smyrna geflohen waren.

Zu Hause wird türkisch und griechisch gesprochen, auf der Straße lernt Etel arabisch, in der katholischen Schule französisch. Adnan ist praktisch von Kindheit an Kosmopolitin und zugleich eine Entwurzelte. Sie studiert Philosophie und Literatur und zieht dank eines Stipendiums für die Sorbonne mit 24 Jahren nach Paris und sechs Jahre später weiter nach Kalifornien, wo sie nach ihrem Studienabschluss unterrichtet. Beirut, Paris und Kalifornien werden und bleiben die faktischen geografischen Fixpunkte ihres Lebens. Und dazu kommt noch eine Sehnsuchtsstadt: Smyrna, das heutige Izmir, wo sie eigentlich hätte geboren werden sollen – eine mit Fantasie ausgeschmückte Vorstellung von Heimat, ein Ort der Imagination, denn Adnan ist dort nie gewesen.

Schon früh verfasst diese brillante Intellektuelle Gedichte, später erweitert sie ihr Spektrum, schreibt Essays und Romane, von denen der 1978 erschienene „Sitt Marie-Rose“ ihr international bekanntester wird.

Etel Adnan im Jahr 2014 in ihrem Pariser Atelier. Foto: Fabrice Gibert

Etel Adnan, die 2021 in Paris starb, war eine präzise politische Beobachterin und Chronistin ihrer Zeit, eine Frau, die für gleiche Rechte kämpfte und literarisch Stellung bezog gegen den Krieg, der ihr Leben immer wieder begleitete und prägte – Vietnam, Algerien, der Bürgerkrieg im Libanon …

Als sie wegen des Kriegs in Algerien nicht mehr auf Französisch schreiben will, entdeckt sie die bildende Kunst als universelle Sprache für sich: In Leporellos, den japanischen Faltbüchern, fusioniert sie Text und Bildmotive – oft auch zu politischen Statements. Sie entwirft Wandteppiche. Zeichnet. Dreht Super-8-Filme. Und vor allem wird sie zu einer Malerin des Lichts, die sich häufig von der Natur inspirieren lässt. Ihre abstrakten Farbkompositionen leuchten als große Kunst im Kleinformat.

Und es ist ein Glück, dass man Leben und Werk dieser unentwegt und grenzenlos Kreativen von Weltrang derzeit in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf entdecken kann, die in Zusammenarbeit mit dem Münchner Lenbachhaus die erste große Retrospektive zu Etel Adnan in Deutschland zeigt.

Man begegnet dort einer Künstlerin mit Fähigkeiten, für die die Bezeichnung Multitalent allzu banal erscheint, einer Persönlichkeit, die Orient und Okzident in sich vereint und repräsentiert, einer beeindruckenden Frau, deren Schaffen allzu lange unter dem Radar lief.

Etel Adnan: „Poesie der Farben“, Kunstsammlung NRW im K 20, Grabbeplatz, Düsseldorf, noch bis zum 16. Juli. Unbedingt hingehen!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende