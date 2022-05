Instagram-Projekt zur Wahl: Wer und was dahintersteckt

Essen. Am 15. Mai sind Landtagswahlen in NRW. WAZ-Volontärin Laura Lindemann ist unterwegs im Ruhrgebiet und spricht mit Menschen über ihre Erwartungen.

Über 13 Millionen Menschen sind bei der Landtagswahl am 15. Mai dazu aufgerufen, ihre Stimme für den nächsten NRW-Landtag abzugeben. Welche Themen sind den Menschen in NRW wichtig, welche Probleme müssten aus ihrer Sicht zuerst von der nächsten Landesregierung angepackt werden?

Darüber spricht WAZ-Volontärin Laura Lindemann (26) mit Menschen aus der Region für eine Social-Media-Serie „WAZ-Wahlfahrt“. Lindemann fährt dazu mit dem Zug durch verschiedene Städte des Ruhrgebiets. Sie spricht unter anderem mit einer Pflegekraft über den Personalmangel, mit einem Oberhausener Händler über verödete Innenstädte und mit einem Pendler über seinen Stau-Frust.

Wer steckt hinter dem Projekt?

Laura Lindemann ist im zweiten Jahr ihres Volontariats bei der Funke Mediengruppe, die auch die WAZ herausbringt. Die gebürtige Düsseldorferin hat an der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen Journalismus- und PR studiert und wohnt in Essen. Während ihrer Ausbildung bei der Funke Mediengruppe hat sie bislang in den Lokalredaktionen der WAZ und in der WAZ-Titelredaktion gearbeitet.

Die „WAZ-Wahlfahrt“ ist ihr erstes Social-Media-Projekt, an dem sie einen Monat lang intensiv gearbeitet hat – von der klassischen Recherche in Wahlprogrammen und zu Hintergründen über die aufwendige Suche nach Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern bis zur Vorbereitung von Video-Skripten und der Umsetzung für Instagram.

So ist sie vorgegangen:

„Ich habe mir die Wahlprogramme durchgelesen, nach Überschneidungen und Unterschieden gesucht. Die zehn prägnantesten Punkte habe ich in Unterkategorien aufgeteilt, Hintergründe recherchiert und überlegt, wer mögliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sein könnten, in welchen Städten die Videos gedreht werden könnten. Da der RE3 in vielen Ruhrgebietsstädten hält, bin ich mit ihm auf Wahlfahrt gegangen.“

Das war ihr wichtig:

„Wichtig war für mich, dass es eine Ausgewogenheit zwischen Protagonisten und Protagonistinnen unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen Städten gab. Gemeinsam mit Politik-Redakteurin Stephanie Weltmann habe ich herausgearbeitet, welche Themen landespolitische Relevanz haben. Mit Social-Media-Expertin Tatjana Tempel habe ich geschaut, wie sich die Themenkomplexe für Instagram aufbereiten ließen.“

Das war herausfordernd:

„Viele Protagonistinnen und Protagonisten waren anfangs verunsichert, sich vor die Kamera zu stellen. Bei einigen brauchte es Überzeugungsarbeit und viel Fingerspitzengefühl. Deshalb habe ich mit jedem und jeder ein ausführliches Vorab-Gespräch geführt und sie auf ihre Video-Interviews vorbereitet.“

Alle Folgen der WAZ-Wahlfahrt finden Sie auf dem Instagram-Account der WAZ Redaktion

