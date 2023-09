Herbstferien in NRW: Besondere Ausflugstipps für Jugendliche

Schlechtes Wetter in den Herbstferien in NRW? Dann ab in den Indoorspielplatz für Erwachsene. Gleich elf verschiedene Attraktionen bietet der Alma Park in Gelsenkirchen, darunter auch Lasertag.

Essen. Bald sind endlich Herbstferien in NRW! Aber was kann man als Familie mit Jugendlichen unternehmen? Sechs besondere Ausflugstipps fürs Ruhrgebiet.

Endlich sind Herbstferien in NRW! Aber Ihr Kind verlässt sein Zimmer kaum und verbringt die freie Zeit nur vorm Computer oder Handy? All Ihre Versuche, es mit gemeinsamen gemeinsamen Unternehmungen vor die Tür zu locken, scheitern? Dann versuchen Sie es doch mal mit diesen sechs Ausflugs-Tipps fürs Ruhrgebiet und die Region – die perfekt geeignet sind für Gaming-, Action-, True-Crime- und Shopping-Fans sind.

Spielplatz für Erwachsene: Alma Park Gelsenkirchen

Das Wetter ist mies und die Stimmung zuhause auch, weil Bewegung fehlt und alle nicht wirklich ausgelastet sind? Dann ab in den Indoorspielplatz! Dabei denken die meisten wahrscheinlich eher an Tobe-Spaß für jüngere Kinder. Doch der Alma Park in der ehemaligen Zeche Alma in Gelsenkirchen richtet sich gezielt an ältere Kinder und Erwachsene.

Auf rund 10.000 Quadratmetern warten insgesamt elf Attraktionen – darunter etwa Lasertag, Schwarzlichtminigolf, Fußball, Bubbleball und ein Trampolinpark. Außerdem stehen fünf Escape Rooms zur Verfügung, zum Beispiel „Die Suche nach dem Heiligen Gral“ oder „Sir Peter Morgan: Der Erbe Draculas“.

Adresse: Almastraße 39, Öffnungszeiten: Mo-Fr: 15-22 Uhr, Wochenende/Feiertage/Schulferien: 10-22 Uhr, Preise: unterschiedlich je nach Attraktion, eine Preisliste sowie alle weiteren Infos unter: www.alma-park.de

Ein „Commodore 64 Heimcomputer“: eines von vielen Ausstellungsstücken im Binarium in Dortmund. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Gaming-Fans: Battlekarts in Köln und Binarium in Dortmund

Die Kinder hocken den ganzen Tag nur vor der Konsole und zocken lieber, anstatt etwas gemeinsam zu unternehmen? Vielleicht können Sie sie mit dieser Aktivität aus dem Haus locken: Kartfahren mit Video-Spiel-Charakter. Ob der Handy-Klassiker Snake, eine Airhockey-Variante oder das bekannte Videospiel Mario Kart: Bei Battlekarts in Köln drehen Fahrerinnen und Fahrer nicht bloß Runden auf der Bahn, sondern können sich verschiedenen Mini-Spielen stellen. So wird beim von „Mario Kart“ inspirierten Spiel etwa auf einer kurzen Strecke gefahren, während virtuelle Objekte wie Raketen und Bananenschalen aufgesammelt und auf die Gegner geworfen werden.

Adresse: Butzweilerstraße 35-39 in Köln, Öffnungszeiten: mo-do 15 bis 21 Uhr, fr 15 bis 22 Uhr, sa 9 bis 24 Uhr, so 9 bis 21 Uhr, Preise: Erwachsene zahlen pro Spiel 22 Euro, Kinder (bis 16 Jahre) 18 Euro, alle weiteren Infos unter koeln.battlekart.com

Ein weiterer Tipp für Gaming-Fans, die das Haus in den Herbstferien auch mal verlassen sollen: Das Binarium in Dortmund. Im Museum können Besucherinnen und Besucher Spielkonsolen- und Computergeschichte erleben und die Geräte natürlich selbst testen.

Adresse: Digitales-Erlebnis-Center, Hülshof 28 in Dortmund, Öffnungszeiten: mi-so 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 8 Euro, weitere Infos unter: www.binarium.de

Second-Hand-Läden im Ruhrgebiet versprechen seltene Unikate und mehr Nachhaltigkeit. Foto: lechatnoir / Getty Images

Vintage-Mode: Second-Hand-Läden im Ruhrgebiet

Wenn eines vielen Jugendlichen Spaß macht, dann ist es Shopping. Anstatt von Einkaufszentrum zu Einkaufszentrum zu hetzen und in überfüllten Geschäften lange vor der Umkleidekabine zu warten, verspricht eine Second-Hand-Tour entspannteren Einkaufs-Spaß, mehr Nachhaltigkeit und die Möglichkeit, seltene Unikate zu entdecken. In Dortmund stehen etwa die Läden „Rosig“, „Lucky Loot“, „être“ oder „Strike“ zur Auswahl.

„Strike“ ist eine Kette, bei der es Kleidung aus zweiter Hand zu kaufen gibt. Darunter Teile ab zwei Euro, aber auch Marken wie Nike, Adidas, Ralph Lauren oder Burberry. Weitere Strike-Filialen gibt es auch in Düsseldorf und Essen. Mit „Think Twice“ gibt es in Essen auch einen Second-Hand-Laden mit besonderem Konzept: Alle fünf Wochen wird dort die Kollektion erneuert. Um so viel wie möglich der Kleidung zu verkaufen, sind die vierte und fünfte Woche „Sales-Wochen“. In der letzten Woche kostet die Kleidung dann nur einen Euro pro Teil.

Auch für Golf-Anfänger ein geeignetes Ausflugsziel: Topgolf in Oberhausen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Golfen am Centro: Topgolf in Oberhausen

Für viele Jugendliche ist das Spielen von neun oder 18 Löchern auf einem klassischen Golfplatz eher nichts. Bei Topgolf in Oberhausen sorgen allerdings Schläger für jede Weite sowie Mini-Spiele für Abwechslung. Anders als beim normalen Golf brauchen Besucherinnen und Besucher hier auch keinen Platzreife oder Scheine, um den Ball in die Ferne zu schmettern.

Zu den Mini-Spielen gehört etwa das bekannte Handy-Spiel Angry Birds. Dabei wird das reale Schlagverhalten auf einem Bildschirm in Echtzeit nachgestellt. Ziel ist es, auf dem Bildschirm dann alle virtuellen Gegner mit nur drei Schlägen zu treffen. Bei „Jewel Jam“ gilt es hingegen, die richtigen Juwelen in einer virtuellen Umgebung mit dem Ball zu treffen.

Adresse: Brammenring 30, Öffnungszeiten mo-do, so 10 bis 24 Uhr, fr und sa 10 bis 2 Uhr, die Eintrittspreise variieren je nach Uhrzeit. Eine Übersicht sowie alle weiteren Infos unter www.topgolfoberhausen.com

Beim „Krimi-Trail“ in NRW gilt es, einen kniffligen Fall zu lösen – und dabei die Stadt neu zu entdecken. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Detektivarbeit gefragt: Krimi-Trails in NRW für True-Crime-Fans

Ihre Tochter oder Ihr Sohn hat immer Kopfhörer auf den Ohren, um die neueste Folge der vielen True-Crime-Podcasts zu hören? Dann sollten Sie in den Herbstferien gemeinsam einen Krimi-Trail lösen. Bei der besonderen Stadtführung gilt es, an verschiedenen Orten in der Stadt einen Kriminalfall zu lösen.

In Düsseldorf schlüpfen Sie beispielsweise in die Rolle der Ermittlerinnen, die herausfinden müssen, wer einen Anschlag auf eine bekannte Bar in der Altstadt verübt hat. Die Handy-App führt zu verschiedenen Orten in der Stadt, an denen es gilt, Rätsel – mal mehr, mal weniger knifflig – zu lösen,um den Tätern auf die Spur zu kommen. Dabei sammelt man ordentlich Schritte und lernt die Stadt neu kennen.

Neben Düsseldorf gibt es Krimi-Trails auch in Essen, Bonn oder Köln. In der App kann man sich jeden Fall für 28 Euro freischalten – und dann zu jeder Zeit mit den Ermittlungsarbeiten beginnen. Alle weiteren Infos unter www.krimi-trails.de.

