Herbst-Events Ruhrgebiet: Kürbis-Märkte, Horrorfest & Co.

Essen. Ob Kürbis- Horror- oder Lichterfeste: Im Herbst gibt es viele besondere Events im Ruhrgebiet und der Region. Sieben Tipps – auch für Familien.

Bunte Lichter, die der Dunkelheit trotzen, Horrorspaß im Freizeitpark, besondere Ernte-Erlebnisse und eine große Auswahl für Kürbis-Fans: In der Herbstzeit warten viele Veranstaltungen und Attraktionen im Ruhrgebiet und der Region auf Besucherinnen und Besucher. Sieben besondere Beispiele, die Sie garantiert in Stimmung für die kalte Jahreszeit bringen.

Auf dem Neuhollandshof in Wesel am Niederrhein wartet ein besonderes Herbst-Erlebnis: Interessierte können bei der Apfelernte helfen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Erntehelfer am Niederrhein: Ein Tag auf der Apfelplantage

Jetzt im Herbst sind die zahlreichen Äpfel auf den weitläufigen Plantagen des Neuhollandshofs in Wesel reif – und warten nur darauf, gepflückt zu werden. Wer sich für die Ernte eines Demeter-Hofs interessiert und selbst erfahren möchte, was es zu beachten gibt, kann bei der Ernte helfen. Nach einer kurzen technischen Einführung geht es mit dem Erntewagen ab in die Plantagen, wo Interessierte einen halben oder einen ganzen Tag mithelfen können.

Die Belohnung für die Arbeit kommt dann ganz frisch vom Baum. Freiwillige Helferinnen und Helfer können jeden Mittwoch im Oktober mitanpacken, müssen sich jedoch vorab per Mail an erntehelfer@clostermann-organics.com anmelden. Alle weiteren Infos unter www.clostermann-organics.com.

Beim„Herbstleuchten“ erstrahlt der Maxipark in Hamm wieder in bunten Farben. Foto: Stefan Ziese / picture alliance / Zoonar

Herbstleuchten im Maxi-Park in Hamm

Hunderte LED-Leuchten, Scheinwerfer und Video-Projektionen lassen den Maxipark in Hamm vom 6. Oktober bis 1. November in bunten Farben erstrahlen. Das „Herbstleuchten“ findet in diesem Jahr bereits zum 15. Mal statt. Der Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld und sein Team von „World of Lights“ illuminieren den gesamten Park – und lassen Besucherinnen und Besucher so schimmernde Ruinen und verwunschene Wälder entdecken, während sie auf bunt beleuchteten Wegen durch den Park spazieren können.

Vom 30. September bis 3. Oktober lockt der Park mit einem weiteren herbstlichen Event: Auf dem Herbstmarkt „Land und Leute“ (täglich von 10 bis 18 Uhr, Erwachsene zahlen 6€, Kinder 3€ Eintritt) finden Besucherinnen und Besucher neben Kürbis, Kohl und Kartoffel viele weitere regionale Köstlichkeiten und Handwerkskunst.

Öffnungszeiten: Einlass zum Herbstleuchten am Haupteingang von 18 bis 21 Uhr, an der Kasse Süd von 17 bis 21 Uhr (in den Herbstferien schon früher), Eintritt: Das Online-Ticket gibt es für Erwachsene für 7 €, für Kinder für 3,80 €. Vor Ort zahlen Erwachsene 8 €, Kinder 4 €, Adresse: Alter Grenzweg 2, weitere Infos: www.maximilianpark.de

Bekanntes Foto-Motiv auf Instagram: die Kürbispyramide auf dem Gertrudenhof bei Köln. Foto: Handout / Gertrudenhof

Kürbis-Paradies: Gertrudenhof in Köln

Sie ist wohl eines der bekanntesten herbstlichen Foto-Motive in der Region: die große Kürbis-Pyramide auf dem Gertrudenhof bei Köln. Auf 25.000 Quadratmetern finden Besucherinnen und Besucher dort tausende Kürbisse in verschiedensten Formen und Farben. Dazu gibt es viele Leckereien, natürlich auch aus Kürbis hergestellt, und eine Kürbis-Hüpfburg. Kinder dürfen sich auch über die Tiere im Streichelzoo des Gnadenhofs freuen.

Adresse: Lortzingstraße 160 Hürth-Hermülheim, Preise: mo-fr 6,90 €, sa,so und in den Schulferien 9,90€. Kinder unter 3 Jahren und Geburtstagskinder haben freien Eintritt. Da der Gertrudenhof längst zum beliebten Instagram-Hotspot geworden ist, sollten Besucherinnen und Besucher – vor allem für die Wochenenden – ein Ticket vorab online reservieren unter www.erlebnisbauernhof-gertrudenhof.de. Dort finden Sie auch alle weiteren Infos.

Achtung, nichts für schwache Nerven: Das „Halloween Horror Festival“ im Movie Park in Bottrop ist so gruselig, dass Kindern von einem Besuch am Abend abgeraten wird. Foto: Marius Becker / picture alliance / dpa

Halloween Horror Festival im Movie Park Bottrop

Herbst ist Gruselzeit: Wer nicht bis Halloween warten will und wem Horror-Filme nicht gruselig genug sind, sollte den Movie Park in Bottrop besuchen. Dort feiert das laut Veranstalter größte Halloween-Event Europas, das „Halloween Horror Festival“, in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag – und das bereits ab dem 30. September. Der Western-Themenbereich des Freizeitparks verwandelt sich dafür in eine gruselige Stadt samt Horrorhaus. Außerdem locken Licht-Shows, der neue 4-D-Film „The Conjuring“ und der „Aufmarsch der Monster“ in den Park.

In fast vollkommener Dunkelheit durch Tunnel kriechen und einem unterirdischen Labyrinth entkommen: Das erwartet Besucherinnen und Besucher zum Beispiel beim der neuen Horrorattraktion „Final Stop“. Im neuen „Murder Museum – The Art of Killing“ werden die grausamen Taten von einigen berühmt-berüchtigten amerikanischen Serienmördern gezeigt. Der Park selbst warnt, dass das Festival am Abend für Kinder zu gruselig sein könnte.

Das Halloween Horror Festival findet ab dem 30. September an mehreren Tagen statt, eine Übersicht finden Sie unter www.movieparkgermany.de

Perfekt, um in Herbststimmung zu kommen: die vielen Herbstmärkte im Ruhrgebiet und der Region. Foto: Kevin Kretzler / IKZ

Drei besondere Herbstmärkte im Ruhrgebiet und der Region

Was wäre der Herbst ohne Kürbisse und Federweißer – und all die anderen herbstlichen Leckereien aus Äpfeln, Birnen und Trauben? Am besten durch das herbstliche Sortiment probieren kann man sich auf einem der vielen Herbstmärkte in der Region:

Vom 30. September bis zum 3. Oktober bauen rund um das Wasserschloss Wocklum im sauerländischen Balve wieder zahlreiche Händler und Händlerinnen ihre Stände auf. Neben regionalen Spezialitäten finden Besucherinnen und Besucher der „Herbstlichen Landpartie“ auch Gartendeko, Mode und Schmuck.

im sauerländischen Balve wieder zahlreiche Händler und Händlerinnen ihre Stände auf. Neben regionalen Spezialitäten finden Besucherinnen und Besucher der „Herbstlichen Landpartie“ auch Gartendeko, Mode und Schmuck. Am Feiertags-Wochenende findet auch „ Essen erntet “ statt. Der Grugapark verwandelt sich für das Familien-Event in einen großen Bauernhof samt Tieren. Vor Ort werden auch Floristinnen, Bäcker und Imker sein.

“ statt. Der Grugapark verwandelt sich für das Familien-Event in einen großen Bauernhof samt Tieren. Vor Ort werden auch Floristinnen, Bäcker und Imker sein. Mehr als 150 Aussteller finden sich vom 13. bis 15. Oktober für den „Krefelder Herbstzauber“ auf dem historischen Gelände der Krefelder Galopprennbahn zusammen.

