Glamping-Urlaub in Holland: Die herrliche Krümellosigkeit

Essen. Glamping in den Niederlanden: Für unseren Autoren der perfekte Familienurlaub. Erst recht da daheim dröhnende Maschinen warten.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Wenn es Croissants zum Frühstück gibt, und das gab es urlaubsbedingt in den vergangenen Tagen ganz schön oft, dann sieht es auf dem Tisch, auf dem Boden, im Haus für gewöhnlich so aus, als hätte es Plunderteigkrümel gehagelt. Das Paradies ist dort, wo das herzlich egal ist. Weil die Krümel zwischen den Holzbodenplatten ins Freie fallen können. Weil, wenn sie es nicht tun, nur eine Besenbewegung ausreicht, um den Hefehagel in die Natur zu befördern. Ist sie nicht erholsam, diese Sorglosigkeit in Sachen Krümel und Dreck?

Glamping: Freiheit, Natur - aber wenig Verzicht

Aber natürlich ist sie nicht das einzig Tolle am „Glamping“ – Camping mit Glamour, mit Luxus, das wir im touristisch eher als Geheimtipp geltenden Kesteren im niederländischen Binnenland ausprobiert haben. Stellen Sie sich unsere Unterkunft wie einen Bungalow mit Zeltwand vor, mit Reißverschluss statt Türschloss. Da wird es in der Nacht zwar ganz schön kalt, aber das ist doch viel besser als im Sommer die Hitzeluft des Trocknungsgeräts ertragen zu müssen, das daheim bei uns nach einem weiteren Wasserschaden 24/7 läuft. Und die quakenden Teichfrösche singen allemal ein schöneres Gute-Nacht-Lied als jene dauerhaft brummende Maschine.

Familienbande Foto: FMG / Catharina Maria Buchholz

Freiheit, Natur – aber auf wenig verzichten zu müssen, nur auf all das viele Lästige. Gut, nicht etwa auf den Abwasch. Aber der ist auch nur halb so wild, wenn man dabei auf einen Teich blickt, den die Kinder ohne Angst vor Autos umrunden. Autos, die unsere Straße daheim niemals mit den vorgesehenen 30 km/h passieren würden. Und das Hauptnahrungsmittel, für meine Frau war es zweifelsohne die „Appletart“ vom Gastro-Betrieb in der Nähe, kam ohnehin to go in einer Box zum Wegwerfen – Tellerwaschen ausgeschlossen.

Aber wenige Tage später dann wieder: akribische Mülltrennung, rasende Autos, Krümel – überall diese Krümel. Immerhin ist unser Staubsauger noch lauter als das Trocknungsgerät.

