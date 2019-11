Geschenke zu Weihnachten: Jeder dritte Gutschein verfällt

Essen. Das beliebteste Geschenk an Weihnachten ist der Gutschein. Viele Beschenkte sind so träge beim Einlösen, dass vor allem eine Seite profitiert.

Es beginnt nun diese wunderbare, wohlige und heimelige Zeit des Jahres, in der die Lichter an den Tannen hell erstrahlen, der Glühwein süffig duftet und sich die Stirn in tiefe Grübelfalten legt: Was schenk’ ich nur, was schenk’ ich nur? Immer mehr Deutsche haben in den vergangenen Jahren zur einfachsten aller Lösungen gegriffen, dem Geschenkgutschein. Die Allzweckwaffe unter den guten Gaben gibt’s heute für fast alles: Klangschalen-Massage in Schmallenberg, Panzerfahren am Königsee, Apnoetauchen bei Harsewinkel.