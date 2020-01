Besucher des Centro in Oberhausen sitzen, am Dienstag 01.10.2019, in der Coka-Cola Oase. Feature für die Sonderseite "Essen ist das neue Shoppen". Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Essen. Die Einkaufszentren unserer Region rüsten ordentlich auf gegen den Online-Handel: unser Topthema (neben Schalke in Bayern) am Sonntag im E-Paper.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gegen Amazon&Co: Wie unsere Malls zu Lifestyle-Oasen werden

Schöner shoppen: Wirtschaftsredakteur Frank Meßing schreibt im „Dossier NRW“ über die großen Einkaufszentren unserer Region (Thier Galerie, Centro, Limbecker Platz, Rhein-Ruhr-Zentrum, Forum Duisburg usw.) und ihre Verwandlung in Lifestyle-Oasen – es wird aufgerüstet gegen Zalando, Amazon und Co. Modernisierungen und neue Angebote sollen die Menschen in die Malls locken.

Bundesliga: Schalke im Höhenflug. Aber können die Knappen auch gegen den Rekordmeister FC Bayern bestehen? Alles zum 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga auf insgesamt sieben Seiten Sport aktuell in der Digitalen Sonntagszeitung.

Reichsbürger wappnen und bewaffnen sich gegen den Weltuntergang

Prepper bereiten sich auf den Tag X vor. Immer mehr Menschen, darunter viele Spinner, Reichsbürger usw., sehen den Weltuntergang kommen. Mit Lebensmittelvorräten, Medikamenten, Akkus, Überlebens-Sets - aber auch mit Waffen wollen sie sich im schlimmsten Fall durchkämpfen und überleben, bzw. ihr Hab und Gut gegen die anstürmenden Horden verteidigen.

Benjamin Callies, rappender Fan und Unterstützer des klammen Fußball-Oberligisten Westfalia Herne, mit seinem Freund Joe Fuca. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

Der Herner Hobby-Rapper Benny Callies singt für den Erhalt seines Vereins Westfalia Herne. Dafür hat er auch einen Westfalia-Taler erfunden. So will er den insolventen Kult-Klub vor dem Aus retten.

Tanzen gegen den Wahnsinn in Beirut

Außerdem am Sonntag im E-Paper: Tanzen gegen den Wahnsinn – bei der libanesischen Hauptstadt Beirut denken viele Menschen zunächst an Gewalt und Chaos. Zugleich gilt die Stadt als legendäre Party-Metropole. Wie passen diese Extreme zusammen? Taschen aus Kork für unsere Mode-Serie „Aus dem Nähkästchen“; die Power-Metal-Band „Rage“ kehrt mit einem neuen Album in ihr Wohnzimmer, die Zeche Bochum, zurück. Sänger und Bassist „Peavy“ Wagner über seine Heimat und ein bizarres Hobby...

Und vieles mehr in der digitalen Sonntagszeitung. Jetzt kostenlos testlesen! Hier geht’s zum Angebot: GENAU MEIN SONNTAG