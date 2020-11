Mehr draußen geht nicht: Inmitten einer behutsam gezähmten Naturlandschaft mutet die gute Handvoll Fachwerkhäuser einfach wie perfekt hineingewürfelt an. Von Wind und Wetter gegerbte Holzfiguren korrespondieren mit rost-verwitterten Metall-Exponaten. Ein Bachlauf durchzieht Wiesen und Wege, und im Hintergrund haben die Imker ihre Bienenstöcke in ertragreiche Stellung gebracht. In diesem Sommer hat erstmals die frisch gesäte, stattliche Blumenwiese prachtvoll geblüht, und die Bienen haben es bereits mit mehr als einer doppelten Portion Honig im Vergleich zur vorangegangenen Saison gedankt.

Industriekultur auch draußen vor der Tür - und vor den Fachwerk-Fassaden. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Sandra Hertel ist die Herrin über dieses Kleinod. Seit eineinhalb Jahren leitet die promovierte Historikerin die Städtischen Museen in Iserlohn. Zu denen auch die historische Fabrikanlage Maste-Barendorf am Rande der Stadt gehört. Die 36-Jährige hat zehn Jahre in Wien gelebt und gelernt, bevor sie nach einem akademisch-erfolgreichen Umweg über Bochum zurück ins Sauerland gekommen ist. Zurück, denn Sandra Hertel ist gebürtige Iserlohnerin. Und als die Stelle der Museumsleitung neu ausgeschrieben wurde, hat sie sich schnell und erfolgreich darum beworben. „Schon als sechsjähriges Mädchen habe ich hier in Barendorf mit der Ballettschule auf dem Weihnachtsmarkt getanzt“, erzählt sie gern. „In den alten, damals noch nicht renovierten Fachwerkhäusern haben wir uns umgezogen“, weiß sie noch ganz genau und kann sogar den eigentümlichen Geruch der ehemaligen Metall-Produktionsstätten benennen.

Museale Bedeutsamkeit und künstlerische Kreativität

Schreiner Konrad Horsch arbeitet künstlerisch in der historischen Fabrikanlage Barendorf. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Heute, drei Jahrzehnte später, glänzen hier museale Bedeutsamkeit und künstlerische Kreativität. Maler, Bildhauer und Fotografen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten nach und nach mit ihren Ateliers und Ausstellungsräumen in den verschiedenen Dorfhäusern eingerichtet. Seit 20 Jahren ist beispielsweise der Kunsttischler Konrad Horsch in Barendorf zu Hause. Gerade arbeitet er übrigens an einem größeren Projekt im Auftrag der Krupp-Stiftung für die Essener Margarethenhöhe. Ein anderer Auftrag führt ihn zudem quer durchs Ruhrgebiet mit kunstvollen Tisch- und Bänke-Installationen aus alten Eisenbahnschienen und schweren Holzbohlen entlang eines Radweges und wird ihn noch auf Jahre hin weiter beschäftigen.

Als ein Mann der ersten Stunde darf sich der weithin bekannte Fotograf Gisbert Körner verstehen, der Ende der 80er Jahre in Barendorf mit seinem Studio einzog und seitdem Workshops, Ausstellungen und Industriefotografie vor Ort verwirklicht.

Nadeln aus Iserlohn buchstäblich weltweit vermarktet und verschickt

Industrie ist überhaupt das Stichwort für die gesamte Anlage Maste-Barendorf. Im frühen 19. Jahrhundert entstand an dieser Stelle ein Messingwalzwerk der Fabrikanten Johannes Dunker und Franz Maste. Der vorbei fließende Baarbach wurde zur Energiegewinnung vorteilhaft genutzt. Es war die Zeit, als Iserlohn noch deutlich größer und wirtschaftlich bedeutender als Dortmund war (das änderte sich erst Mitte des 19. Jahrhunderts). Die Iserlohner Nadelherstellung stand in voller Blüte, und die Produktion wurde buchstäblich weltweit vermarktet und verschickt. Die Familie Maste residierte währenddessen in Barendorf geradezu herrschaftlich, und ihr kleiner, aber prachtvoller Park, wird gegenwärtig wieder nach altem Vorbild revitalisiert.

Rad-Skulpturen aus Corten-Stahl säumen den Weg. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

„Als umweltpädagogische Aufgabe für Kinder und Erwachsene wird ein professioneller Gärtner die Anlage zu neuem Leben erwecken und dabei einen bunten Mitmach- und Lerngarten entstehen lassen“, freut sich Sandra Hertel. Rund um dieses Areal hat bereits die Malerin Brigitte Siebrecht einige großformatige Bilder wetter-bewehrt in die Landschaft gestellt. Auch sie hat ihr Atelier, gemeinsam mit dem Video- und Medien-Künstler Michael Strauss, in Barendorf.

Es bleibt trotz Corona: das Durchschlendern an der frischen Luft

Es ist dieses harmonische Miteinander von historischer Industriegeschichte und lebendiger Gegenwartskunst, das die Museumsanlage Barendorf so anziehend macht. Im beschaulichen Café bleibt für Besucher wegen des Gastro-Lockdowns der Kaffee leider einstweilen kalt. Ein kleines, feines Nadelmuseum, das normalerweise zum Spaziergang durch Iserlohns frühe Industriegeschichte einlädt, ist ebenso Virus-bedingt geschlossen wie die Haarnadelfabrik. Auch die Programmangebote im Jahresverlauf von „Rock in Barendorf“ über den ebenfalls musikalischen „Drahtsaitenakt“, der „Sommernacht im Park“ bis hin zu temporären Ausstellungen und dem höchst stimmungsvollen Weihnachtsmarkt – all diese Höhepunkte fielen oder fallen Corona zum Opfer. Das Durchschlendern an der frischen Luft aber bleibt immer: ein Gewinn.

Historische Fabrikanlage, Maste-Barendorf, Baarstr. 220, 58636 Iserlohn, Tel. 02371 / 44448, museum@iserlohn.de, museum-barendorf.de