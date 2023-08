Essener reist um die Welt – für ein ganz besonderes Kochbuch

Essen. Bastian aus Essen reist um die Welt, um sich die Lieblingsrezepte der Einheimische zu zeigen. Warum er dafür sogar seinen Job aufgegeben hat.

Wenn Bastian Kabuth auf Reisen ist, hat er vor allem zwei Ziele: Er will die Menschen vor Ort kennenlernen – und ihre Lieblingsspeisen. In Bangkok hat eine Mutter, deren 16 Kinder allesamt professionelle Thaiboxer sind, „Pad Cha Pla Duk“, ein scharfes Fischgericht, für ihn gekocht. In Berlin hat Rüdiger ihm gezeigt, wie man Rouladen mit Kartoffelknödeln und Rotkohl zubereitet. Und in Malaysia hat ihm ein junges Pärchen „Nasi Goreng“ serviert.

Bastian Kabuth hat eine Mission: Er reist durch die Welt, um verschiedene Gerüche, Geschmäcker und Gerichte kennenzulernen – und diese Erfahrungen in Videos festzuhalten. „The Global Cookbook“, also „das globale Kochbuch“, heißt sein Projekt, für das er seinen Alltag hinter sich gelassen hat. Eigentlich ist der Ruhrpottler – geboren wurde er in Oberhausen, aufgewachsen ist er in Essen – Film- und Theaterregisseur.

Essener: „Wenn ich nicht Regisseur geworden wäre, wäre ich Koch“

Doch anstatt Stücke auf der Bühne zu inszenieren, ist er nun schon seit knapp einem Jahr in Asien unterwegs, trifft und filmt die verschiedensten Menschen beim Kochen. „Meine Mutter ist eine fantastische Köchin. Ich habe Kochen auch immer geliebt. Wenn ich nicht Regisseur geworden wäre, wäre ich Koch. Das war immer die einzige Alternative in meinem Leben“, sagt der 36-Jährige über seine Leidenschaft fürs Kochen. Zu seinen Lieblingsspeisen zählen Mettbrötchen mit Zwiebeln, die Weihnachtsgans seiner Mutter – aber auch die internationalen Gerichte, die er auf seinen etlichen Reisen kennengelernt hat.

Bereits vor drei Jahren kam ihm die Idee, ein Video-Kochbuch zu erstellen, das Rezepte aus der ganzen Welt sammelt und gleichzeitig unterschiedlichste Lebensrealitäten zeigt. Doch die Corona-Pandemie durchkreuzte seine Pläne – vorerst. „Im letzten Sommer habe ich dann gedacht: Jetzt will ich es wirklich machen“, erinnert sich Kabuth. Er gab seine Vollzeit-Anstellung am Freiburger Theater auf, wo er nun nur noch bei einem Stück pro Jahr Regie führt.

In Vietnam hat Bastian Kabuth aus Essen die 20-jährige Chi (20) getroffen. In ihrem WG-Zimmer in Da Nang hat sie für ihn ein traditionelles Gericht zubereitet. Foto: Handout / The Global Cookbook

Im August des vergangenen Jahres packte er Kamera, Mikrofon und Stativ in seinen Koffer und reist seitdem Vollzeit durch die Welt. In insgesamt acht Ländern hat er schon für längere Zeit gelebt und gedreht. Sein Ziel: In jedem Land drei unterschiedliche Menschen treffen, die für ihn kochen. Kabuth ist allein unterwegs, kennt weder jemanden vor Ort noch die Sprache.

Wie er es trotzdem in die Küchen fremder Menschen schafft? „Dafür gibt es kein Rezept“, sagt Kabuth. Aber einige Tricks. Er fängt immer in der Hauptstadt an, das Land zu entdecken. Dort setzt er sich am ersten Tag in einen Bus oder eine Straßenbahn, die er nicht bewusst auswählt, und fährt bis zur Endhaltestelle. „Da zwinge ich mich dann auszusteigen und einen Spaziergang zu machen. Das ist wahnsinnig spannend, weil ich damit meistens im wirklichen Leben der Menschen ankommen kann. Das geht bei den touristischen Orten ja nicht. Deshalb reise ich nach der Hauptstadt auch immer in abgelegene Regionen des Landes.“

Essener Regisseur: Probleme als allein reisender Mann

Am zweiten Tag bucht er sich meist über eine Online-Plattform eine Übersetzerin, um wirklich mit den Menschen ins Gespräch kommen zu können. „Eine Übersetzerin ist nicht nur aufgrund der Sprache ein Türöffner. Als allein reisender Mann ist es manchmal schwer, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Gerade, wenn man in Regionen unterwegs ist, in denen sonst keine Touristen sind. Da helfen mir die Übersetzerinnen, diese Barriere zu durchbrechen.“

Gemeinsam mit der Übersetzerin mache er wiederum erneut einen Spaziergang, um gezielt Leute anzusprechen, die ihm interessant erscheinen. „Ich unterhalte mich dann erstmal ganz normal mit ihnen über ihre Geschichte und ihren Alltag. Irgendwann lenke ich das Thema dann aufs Essen und frage zum Beispiel: Was ist eine lokale Spezialität, die ich unbedingt probieren sollte? Wenn derjenige dann anfängt zu schwärmen und auch noch erzählt, dass er selbst gerne kocht, weiß ich, dass ich meinen Protagonisten oder meine Protagonistin gefunden habe.“

Für Bastian Kabuth aus Essen eine der beeindruckendsten Köchinnen, die er getroffen hat: Queena (63) hinter ihrem Verkaufsstand auf einem Zentralmarkt in Malaysia. Foto: Handout / The Global Cookbook

Diese begleitet er dann für einen Tag, beim Einkaufen und Kochen. „Alle Regeln machen die Menschen. Ich verändere nichts am Alltag, sondern versuche, ein Schatten ihres Alltags zu sein, damit es authentisch ist.“ So laden ihn die Menschen, die er filmt, auch oft zu sich nach Hause ein, um dort für ihn zu kochen. Das bisher leckerste Gericht hat eine vietnamesische Studentin für ihn auf einer Kochplatte mitten in ihrem kleinen WG-Zimmer zubereitet: Thit Kho, karamellisierter Schweinebauch mit Eiern. „Schweinebauch ist eines der Grundnahrungsmittel in Vietnam. Hier in Deutschland mag das niemand, aber dort lieben es die Menschen“, erzählt Kabuth.

Während seiner Reisen habe er schon viele Essgewohnheiten kennengelernt, die für ihn als Deutscher erst einmal kurios klangen. In Thailand aß er frittierte Bällchen aus Hähnchen, die ihm zunächst vertraut vorkamen. „Dann habe ich abgebissen und da waren Knorpel drin. Das kam mir komisch vor. Da muss doch etwas nicht stimmen, dachte ich. Aber dann wurde mir erklärt, dass die Menschen das lieben, weil es schön knusprig ist.“

Neue Gerichte probieren – und die eigene Komfortzone verlassen

Sich auf Neues einzulassen, die eigene Komfortzone zu verlassen: Darum gehe es Kabuth stets beim Reisen. Und beim Probieren neuer Gerichte lasse sich das nun mal besonders gut üben. „Warum ist das so laut hier? Ist es nicht viel zu dreckig auf dem Markt? Warum essen die etwas, das bei uns niemals serviert werden würde?“

Das sind für Kabuth Fragen, die man sich oft stellt, wenn man im Ausland Urlaub macht. Und genau diese Fragen wolle er beantworten, sagt er: „Damit wir andere Kulturen besser verstehen. Und wenn man Dinge versteht, muss man nicht derselben Meinung sein. Aber man kann sie einfacher akzeptieren und geht dann respektvoller mit der Realität von anderen Menschen um. Kochen verbindet uns.“

In seinen Videos – die man sich auf der Website www.theglobalcookbook.com, auf der auch alle Rezepte gelistet sind, kostenlos angucken kann – geht es daher nicht nur um die Gerichte. Meist stehen die Köchinnen und Köche selbst im Fokus, erzählen von ihrer Vergangenheit, ihrem Alltag und ihren Ängsten und Herausforderungen. Kabuths Ziel sei es, mit dem „Global Cookbook“ Türen zu öffnen. Nicht nur zu fremden Küchen.

