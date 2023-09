Wenn die Eingewöhnung in der Kita in NRW nicht so läuft wie erhofft, stehen Eltern vor vielen Herausforderungen: Können sie im Notfall später als geplant in den Beruf zurückkehren? Und was kann die Kita tun, wenn ein Kind Probleme hat, sich richtig einzuleben? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.