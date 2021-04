Vera Brühne neben einem Polizisten auf der Anklagebank während des Münchner Doppelmordprozesses, aufgenommen 1962. Sie und Johann Ferbach werden des Mordes an dem Arzt Dr. Otto Praun und an dessen Haushälterin, Elfriede Kloo beschuldigt. Das Münchner Schwurgericht verurteilte die Angeklagten am 4. Juni 1962 aufgrund von Indizien sowie von Geständnissen, die Vera Brühne gegenüber ihrer Tochter Sylvia und Johann Ferbach gegenüber seinem Mitgefangenen Siegfried Schramm gemacht hatten, zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Zu Unrecht?