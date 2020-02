Das Polit-Porträt der Zukunft: Eine neue Frau für die CDU

Das Gesicht der Zukunft für die CDU: Serap Güler – vom Bergarbeiterkind in den Bundestag?

Von der Bergarbeitersiedlung in die erste Reihe: Serap Güler gehört zu den interessantesten Akteuren in der CDU, weil sie nicht ins Parteischema passt. Ein Zukunfts-Porträt als Top-Thema in der digitalen Sonntagszeitung.

Außerdem im E-Paper: Flucht aus dem Fremd-Körper: Er kam als Mädchen auf die Welt – und empfand das, seit er denken kann, als falsch. Wie der gebürtige Hattinger Jill Deimel seinen Weg zum Model und Künstler fand.

Jill Deimel (38): Personalcoach, Transgender und Buchautor, aus Hattingen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Scheinehen und falsche Vaterschaften

Scheinehen und falsche Vaterschaften: Standesbeamte sind mehr als Ja-Frager, sie müssen ganz genau hinsehen: Heirats-Schwindel? Urkunden-Betrug? Allzu exotische Namensvorstellungen? Der romantische Part macht jedenfalls den kleinsten Teil des Jobprofils aus…

Musik, Mode und Kultur aus Liebe zum Revier: Das ist PottPeople aus Oberhausen, gleichzeitig Plattenlabel und Design-Dealer für Shirts und Hoodies. Ihre Textilien sind Kulturbekenntnis nach dem Motto: Zeig, wo du herkommst! Für die Moderserie „Aus dem Nähkästchen“.

Carsten Wrede – sein Label Pottpeople aus Oberhausen macht Mucke und Mode. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

20 Jahre 2raumwohnung: Inga Humpe und Tommi Eckart feiern (sich) mit neuer Single, Best-of-Album, Tour – und in unserem Interview. Dabei verrät der NDW-Star aus Hagen aber auch ungeahnte Tiefen einer langen Karriere, die zeitweise rauschhaft war – mit Nebenwirkungen: „Es war so schlimm, dass ich mir plötzlich vorstellen konnte, wie sich ein Mörder fühlt, bevor er jemanden umbringt.“

Neues aus Neuseeland: Tonga Island – der kleinste Nationalpark ist eine Topattraktion im Südpazifik. Fast jeder Besucher stoppt hier, um auf dem berühmten Great Walk von Bucht zu Bucht zu wandern oder zu paddeln. Unsere Reisereportage.

Vor 40 Jahren lief das letzte Volkswagen Käfer Cabriolet mit seinem kultigen luftgekühlten Boxermotor vom Band – eine AUTObiografie.

Hallo Highlander! Unsterblichkeit ist ein Traum, der Menschen seit vielen Jahrhunderten bewegt. Aber wäre ein unendliches Leben wirklich noch so spannend? Unsere Rubrik „Die 100 großen Fragen des Lebens“!

Und wieder sieben Seiten Sport: Alles zum 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga sowie über das Finale der Biathlon-WM mit den beiden deutschen Staffeln.

