Das Café Strickmann in Dortmund ist eine echte Institution

Dortmund. Dortmund ist happy, seit geraumer Zeit wird im Café Strickmann wieder serviert – und das charmante Retro-Erscheinungsbild ist geblieben.

Weil es so selten in dieser Region vorkommt, dass eine Empörung durch die Stadt geht, wenn eine Gastronomie schließt, fällt es ganz besonders auf. Das war in Essen bei Café Overbeck so – und nicht weniger, als 2018 das ehrwürdige Café Strickmann in Dortmund die Immobilie verlassen sollte.