Besser als der Spiegel: Unsere neue digitale Sonntagszeitung

Schicksalsjahre einer Sonntagszeitung: unschuldig im Gefängnis, gefangen zu Hause – und was passiert eigentlich in den Moscheen vor unserer Tür?

War die „Leoparden-Frau“ unschuldig? Vor 20 Jahren starb im hohem Alter Vera Brühne. Die Essener Bürgermeister-Tochter hatte fast zwei Jahrzehnte hinter Gittern verbracht – wegen des Doppelmordes am Arzt Otto Praun und seiner Lebensgefährtin Elfriede Kloo. Das Urteil war wohl ein Justizirrtum.

Keine Garantie für einen „westlichen“ Islam: Erstmals werden islamische Geistliche in Deutschland ausgebildet. Der Staat will so fundamentalistische Einflüsse ausländischer Imame eindämmen. Der Religionsexperte Volker Beck sieht im Interview mit unserer Sonntagszeitung die Chancen kritisch.

21, chronisch krank: „Was ist mit uns?“ Lena hat ihr Zimmer seit einem Jahr kaum verlassen, trotz Abiturs und Studienbeginns. Ihr Abiballkleid hängt traurig im Schrank. Sie kritisiert, dass die junge Risikogruppe in der Pandemie keine Lobby hat.

Nina Heyder aus Wuppertal möchte mit der Plattform „ZeltzuHause“ die Camping-Kultur in Deutschland revolutionieren. Statt auf überfüllten Camping-Plätzen zu zelten, kann man nun bei Privatpersonen ganz einfach im Garten übernachten. Aus der Serie „Ich mach mein Ding!“

Gefälschte Nachrichten, allgegenwärtige Bespitzelung der Bevölkerung, enormer Anpassungsdruck und kulturelle Verarmung. Was heute in manchen Staaten Realität ist, hat George Orwell vorausgesagt. Sein Klassiker „1984“ ist gerade neu übersetzt – genau wie seine bitterbösen Satire „Die Farm der Tiere“.

Der Kampf des Beverly-Hill-Stars: Shannen Doherty war das Idol einer ganzen Generation von Teenagern. Vor einigen Jahren erkrankte sie an Brustkrebs. Jetzt wird sie 50.

Verlassene Stadt – Venedig fehlen die Touristen: Die Corona-Pandemie hat Venedigs Tourismus weggefegt. Während sich einige Venezianer freuen, fürchten andere um ihre Existenz. Die italienische Lagunenstadt will sich für die kommenden Touristenströme wappnen - vor allem mit Blick auf die Kreuzfahrer.

Die Blase wird platzen“: Wie riskant ist der SPAC-Börsenhype? Was haben Rap-Mogul Jay-Z, Fußballstar Robert Lewandowski und Ex-US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross gemeinsam? Sie alle geben ihre Namen her für sogenannte Special Purpose Acquisition Companies – kurz SPACs – und befeuern so einen der derzeit größten, aber auch umstrittensten Hypes am Finanzmarkt. Eine Analyse der Wirtschaftsredaktion.

Auf verlorenem Posten! Eskalation im Donbass: Die Ukraine findet keine Mittel im Ringen mit Russland. Präsident Selenskyj stößt in Moskau auf taube Ohren und bei der Nato auf Zurückhaltung. Plant Kremlchef Putin eine schleichende Annexion?

Was Raumdüfte tatsächlich bewirken: Ob Entspannung oder Konzentration – mit dem richtigen Duft soll vieles leichter gehen. Was Raumdüfte wirklich leisten und wann sie gefährlich sein können. Und wie Sie Düfte richtig verwenden…

Spieglein, Spieglein an der Wand... Wer ist die Gesündeste im ganzen Land? Unser Aussehen ist das Spiegelbild unserer Gesundheit. Die äußere Erscheinung kann oft verraten, was im Körper vorgeht.

Studie: So gut ist weniger Fleischkonsum fürs Klima: Es gibt viele Gründe, weniger Fleisch zu essen: Gesundheit, Tierschutz, Klima. Wieviel CO2 das wirklich spart, hat nun der WWF untersucht.

In den Weinbergen von Franschhoek: Reiseträume! Die globale Pandemie bescherte den Winzern in Südafrika eine einsame Erntezeit. Wie ist es um die Anbaugebiete unweit von Kapstadt bestellt?

Wenn die Karosserie als Kunstwerk kreiert wird: Flaminio Bertoni, bei diesem Designer denken Petrolheads an die legendäre Göttin, den Citroen DS. Zu seinem besten Entwurf erklärte Bertoni allerdings den bizarr geformten Citroen Ami 6, der die simple Technik des 2 CV in die untere Mittelklasse brachte. So viel Provokation goutierten die Gallier: Der Ami 6 wurde das beliebteste französische Volksauto.

Bewerbungsfotos selber machen? Das Fotostudio ist geschlossen. Mit diesen Tipps gelingen aber auch zu Hause passable Bilder. Mit etwas Geduld…

