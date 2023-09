Ausflug im Ruhrgebiet und der Region: Tipps für Auto-Fans

Essen. Ein Friedhof für Oldtimer, fünf Kartbahnen und Monster-Truck-Shows: Im Ruhrgebiet und der Region gibt es spannende Ausflugsziele für Auto-Fans.

Monster-Trucks beim Fliegen zu sehen, Oldtimer auf dem Friedhof betrauern oder auf der Rennstrecke Gas geben: Für kleine und große Auto-Fans gibt es im Ruhrgebiet und der Region einiges zu entdecken. Wir zeigen Ihnen, welche Shows, Kartbahnen und Ausstellungen einen Besuch Wert sind.

Verrostete Oldtimer: Auto-Skulpturen-Park im Neandertal

Bei diesem Ausflugsziel müssen Oldtimer-Fans stark sein: Zu seinem 50. Geburtstag schenkte sich der bekannte Autohändler, Designer und Konstrukteur Michael Fröhlich 50 Oldtimer, alle mit dem Baujahr 1950. Heute verrotten die Autos in einem Waldstück zwischen Köln und Düsseldorf – so wie ihr Besitzer es sich gewünscht hat.

Ein Porsche 356, ein Rolls-Royce Silver Wraith, ein Jaguar XK 120 und viele weitere kostbare Schätze werden in dem Park dem natürlichen Zerfall ausgesetzt. Fröhlichs Idee: Der Auto-Skulpturen-Park im Neandertal soll eine Hommage an seinen Jahrgang, den Jahrgang 1950, sein. Besucherinnen und Besucher erwarten also echte Klassiker – allerdings abgenutzt, verrostet, überwuchert oder beinahe ganz zerfallen.

Adresse: Neandertal 11, 40699 Erkrath, Öffnungszeiten: sonntags von 13 bis 17 Uhr, vorab unbedingt anmelden unter 0211322809, Eintritt: 10 €

50 Oldtimer aus dem Jahre 1950 verrotten im Auto-Skulpturen-Park im Neandertal. Foto: MAY, Michael / Michael May/IKZ

Adrenalin garantiert: Fünf Kartbahnen im Ruhrgebiet und der Region

Auf den Spuren von Michael Schumacher und Mario: In NRW garantieren etliche Kartbahnen schnellen Rennspaß für Groß und Klein. Im Daytona Kartcenter in Essen, das sowohl über eine Außen- als auch über eine Innenanlage verfügt, warten auf kleine Rennfahrerinnen und Rennfahrer spezielle Kinder-Fahrzeuge, die Rimon Bambini Elektro Karts. (www.daytona-kartbahn.de)

Eine der bekanntesten Kartbahnen der Region ist wohl das Michael Schumacher Kart- und Eventcenter in Kerpen. Unter dem Namen des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters geht es dort für alle Fahrerinnen und Fahrer über zwei anspruchsvolle Routen. (www.ms-kartcenter.de)

Ob der Handy-Klassiker Snake, eine Airhockey-Variante oder das bekannte Videospiel Mario Kart: Bei Battlekarts in Köln drehen Fahrerinnen und Fahrer nicht bloß Runden auf der Kartbahn, sondern können sich verschiedenen Mini-Spiele stellen. So wird beim „Mario Kart“ inspirierten Spiel etwa auf einer kurzen Strecke gefahren, während virtuelle Objekte wie Raketen und Bananenschalen aufgesammelt und auf die Gegner geworfen werfen. (koeln.battlekart.com)

>>> Weitere Kartbahnen in NRW finden Sie hier: Sieben besondere Rennstrecken in der Region

Das Besondere des GPN Grand Prix am Niederrhein, der Kartbahn in Weeze, ist, dass hier auch Personen mit körperlichen Einschränkungen in ein Kart einsteigen und mitfahren können. Denn die sogenannten „Handicap“-Karts können vollständig am Lenkrad bedient werden. Auf 460 Metern Länge geht es für die Fahrerinnen und Fahrer durch 14 Kurven und über eine Zielgeraden, auf der hohe Geschwindigkeiten erreicht werden können. (www.kartbahn-weeze.de)

Beim klassischen Kartfahren denken die meisten wahrscheinlich an einen knatternden Motor und den Geruch von Benzin in der Luft. Doch es gibt auch Alternativen, wie das Teamsport-E-Karting in Mönchengladbach zeigt: Auf der zweistöckigen Elektro-Kartbahn können Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h erreicht werden – ganz ohne laute Geräusche. (teamsport-ekarting.de)

Eine von vielen Kartbahnen im Ruhrgebiet und der Region: das Daytona Kartcenter in Essen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Geschichte des Automobils: Internationales Automuseum „The Loh Collection“ bei Siegen

Michael Schumachers erster Weltmeister-Ferrari, der Lincoln Continental von US-Präsident John F. Kennedy oder das nur einmal gebaute Rekordfahrzeug Maybach Exelero: Im Nationalen Automuseum „The Loh Collection“ können Auto-Fans einen Blick auf ganz besondere Modelle werfen. Das Museum in Dietzhölztal bei Siegen zeigt mehr als 150 Automobile von 50 verschiedenen Herstellern – darunter unbekannte Prototypen sowie bekannte Bestseller und Klassiker.

So bekommen Besucherinnen und Besucher einen umfassenden Überblick über 135 Jahre Automobil-Geschichte. Der Schwerpunkt liegt dabei teilweise auf dem Design und der Konstruktion, teilweise auf den berühmten Besitzern oder erfolgreichen Rennfahrern.

Adresse: Museumsstraße 1, Dietzhölztal, Öffnungszeiten: mi-fr 11 bis 18 Uhr, sa+so 10.30 bis 18 Uhr, Eintritt: Erwachsene 19 €, ermäßigt 15 €, Familienticket 50 €, Kinder unter 6 Jahren frei, weitere Infos: www.nationalesautomuseum.de

Das Internationale Automuseum „The Loh Collection“ in Dietzhölztal bei Siegen zeigt mehr als 150 Automobile von 50 verschiedenen Herstellern. Foto: Dominic Fraser / Internationales Automuseum / The Loh Collection

Monster-Truck-Shows im Ruhrgebiet: Stunt Movie Production

Motorräder, Quads, Autos und Monster-Trucks: Seit 18 Jahren reist das Düsseldorfer Familienunternehmen „Stunt Movie Production“ für seine Shows durch ganz Europa. Highlight der Vorführung, die von qualmenden Reifen und großen Crashes geprägt ist, sind die acht Tonnen schweren Monster-Trucks mit ihren überdimensionalen Reifen.

Besucherinnen und Besucher können sich in diesem Jahr auch auf neue Kunststücke freuen, wie beispielsweise das „Fliegende Auto“: Mit enormer Beschleunigung rast dabei ein Pkw eine speziell konstruierte Rampe hoch – um dann in einer Höhe von bis zu sechs Metern bis zum Aufprall zehn Meter weit über dem Asphaltboden zu fliegen.

>>> Lesen Sie hier: Ausflugtipps fürs Ruhrgebiet: Die fünf schönsten Hofläden

Termine: 3. und 10. September in Essen, 24. September in Dorsten, 1. Oktober in Duisburg. Eintritt: bis 2 Jahre frei, 3 bis 12 Jahre 20 €, ab 13 Jahre 25 €, Weitere Termine und alle Infos unter: www.stuntmovieproduction.com

Highlight der „Stunt Movie Production“-Show sind die acht Tonnen schweren Monster-Trucks mit ihren überdimensionalen Reifen. Die Vorführungen finden im ganzen Ruhrgebiet und der Region statt. Foto: Stunt Movie Production / WAZ Bochum

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende