Im Storchengang: Madeleine Aimée Broichausen (40) zeigt, wie man richtig kneippt. Hier in der Anlage im Jungbornpark in Moers-Repelen. Sie mag es, Wasser zu treten. Wenn sie müde ist, gibt sie sich aber lieber den Kneippschen Espresso. Was das ist, lesen Sie hier.