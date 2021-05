Affenstark: Sonnenvitamin, Sternengucker und Schokoträume

Wir greifen nach den Sternen, tauchen in die Ozeane, schlemmen Schokolade und tischen frischen Fußball auf: die geballte Unterhaltung am Sonntag!

Vitamin D ist der Popstar unter den Vitaminen – obwohl genau genommen ein Hormon. Kann die neue Wunderpille wirklich einen schweren Verlauf bei Covid-19-Infektionen verhindern? : Für ein starkes Immunsystem ist Vitamin D jedenfalls unverzichtbar. Aber was sind die Schattenseiten des Sonnenvitamins? Fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker – vertrauen Sie der neuen digitalen Sonntagszeitung: unser Titelthema in Ihrem E-Paper.

Espadrilles aus Plastikmüll: Das Start-Up „Seads“ aus Essen fertigt stylische Schlüpfschuhe aus Plastik, dass aus dem Ozean gefischt wurde. Wir haben die Gründer besucht.

Per Internet durch die Galaxis: Sternenforscher aus dem Revier richten eine digitale Astronomie-Messe aus. Wir haben uns das Angebot ganz genau angesehen und wissen nun, was Star Trek damit zu tun hat. Beam me up!

Belgische Pralinen, Schweizer Schokolade, klar, aber das braune Gold aus dem Sauerland? Schoki-Sommelièr Ron Knape aus Schmallenberg kreiert zum Beispiel Schokolade mit Waldaroma, sprich Fichtenspitzen. Von denen gibt es in den heimatlichen Wäldern ja genug…

Godfather der Graphic Novel in Dortmund: Im Dortmund Comic Schauraum gibt’s eine Will Eisner-Ausstellung und Kurator Alexander Braun hat dazu einen grandiosen Band gemacht. Georg Howahl hat ihn sich angesehen.

Agnes Wagter zeigt, was sie hat: Schuhe aus Plastikmüll – das Start-up „Seads“ aus Essen fertigt Espadrilles aus Plastikmüll, der aus dem Meer kommt. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Die weiße Rose Sophie Scholl wäre am Sonntag 100 Jahre alt geworden: eine Mischung aus Lebenslauf und Psychogramm, basierend auf Biografien und Briefen, zu Ehren der Widerstandskämpferin.

E-Auto-Boom: Wohin mit all den Batterien? Elektroautos überholen Diesel bei Neuzulassungen. Problem der massenhaften Entsorgung ist noch ungelöst.

Downshifting: Raus aus dem Karrierestress! Mehr Arbeit, mehr Verantwortung? Stetiger Aufstieg ist nicht mehr das einzig erstrebenswerte Ziel im Berufsleben.

So wertvoll sind Wespen für Mensch und Natur: Die schwarz-gelben Insekten haben ein schlechtes Image. Doch ein Forscherteam zeigt nun den großen, weltweiten Nutzen.

Für starke Knochen: Warum jeder Zweite an Kalziummangel leidet. Es findet sich in Gemüse, Obst und deren Schalen, frischen Säften, Eiern, Kleie, Weizen- und Haferkeimen, Nüssen, Honig oder in frischer Milch direkt von der Kuh oder Ziege. Dazu auf unserer Gesundheitsseite: Echte Energie-Booster: Der richtige Lebensstil und natürliche Kraftquellen können Ihre Batterien viel besser aufladen als künstliche Produkte.

Reiseträume! Ein hübscher Flecken Grün in Spaniens Norden: In den stolzen Dörfern und den dichten, wasserreichen Wäldern des Baztan-Tal können Besucher Mythen und alten Hexengeschichten nachspüren. Eine Wanderung.

„Ich bin ein christlicher Buddhist“: Wie viele Schauspieler leidet TV-Serienstar Rebecca Immanuel unter den Corona-Beschränkungen. Doch mit positiven Gedanken meistert sie die Krise.

Dazu Aktuelles aus Politik, zu Corona, Gesellschaft – und natürlich sieben Seiten frischer Sport, u.a mit der Knallerpartie der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig.

