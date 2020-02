Zittern beim Weltmarktführer biw

Dem Weltmarktführer biw Isolierstoffe droht das Aus. Ihm läuft die Zeit davon. Seit mehreren Monaten beschäftigt man sich in Ennepetal-Oelkinghausen beim Zulieferer für die Automobilbranche, die Luft- und Raumfahrt sowie die Pharmaindustrie und Medizintechnik weniger mit neuen Produkten als vielmehr damit, wie unerwartete PCB-Emissionen im Produktionsprozess in den Griff zu bekommen sind.

Nach Bekanntwerden des PCB-Problems beschäftigen sich auch der Kreis als zunächst zuständige Umweltbehörde sowie der staatliche Arbeitsschutz mit dem PCB, das durch den Einsatz von Chlor im Produktionsprozess in die Abluft gelangt. Seitdem das Problem, das bundesweit Neuland darstellt, im vergangenem Herbst erkannt wurde, stehen die Behörden und das Unternehmen im regelmäßigen Austausch.

Seitdem versuche biw über bessere Filteranlagen und neue Produktionsverfahren eine Freisetzung von Giftstoffen zu verhindern. Die bei der Bezirksregierung Arnsberg angesiedelte und dem Arbeitsministerium unterstellte Arbeitsschutzbehörde ist nach Unternehmensangaben mit den ergriffenen Maßnahmen zufrieden. Beschäftigte im direkten und weiteren Umfeld der Produktion wurden einem Biomonitoring unterzogen. „Bei keinem der 44 Mitarbeiter sind erhöhte PCB47-Werte im Blut festgestellt worden“, erklärt Firmenchef Ralf Stoffels. Die Abluftanlagen an den meisten Produktionslinien sind bereits deutlich verbessert worden, alle Auflagen der Arbeitsschutzbehörde seien fristgerecht erfüllt worden.

Gefühl der Machtlosigkeit

Die Auseinandersetzung mit dem Kreis als Umweltbehörde und Landrat Olaf Schade (SPD) als entscheidendem Mann an der Spitze des Kreises eskalierte dagegen. Kurzfristig, per Email an den biw-Rechtsanwalt am Mittwoch und per schriftlicher Zustellung ins Unternehmen am Donnerstagmittag, flatterte dem Unternehmen eine formale „Anhörung zur Untersagung des Vernetzers“ ins Haus. Mit Frist zur Stellungnahme bis Donnerstag um Mitternacht.

Sollte biw bis dahin nicht für den Kreis überzeugend darstellen können, wie die Verbreitung von PCB-behafteten Flocken oder Abplatzungen ab sofort verhindert werde, droht der Kreis mit dem sofortigen Verbot von Chlor in der Produktion.

Firmenchef Ralf Stoffels (rechts) fühlt sich mittlerweile gegenüber der Kreisbehörde „machtlos“. Sein Rechtsanwalt Michael Hoppenberg (links) will gegen ein mögliches kurzfristiges Verbot von Chlor und damit einen Produktionsstopp vorgehen, denn: „Nach einer Woche wären wir weg vom Markt“, betont Stoffels. Foto: Bernd Richter / WP

„Wir dachten, mit den Behörden eine gute Zusammenarbeit zu haben. Seit gestern ist alles anders“, erklärt Biw-Chef Ralf Stoffels. Er vermutet mittlerweile ganz offen politische Motive beim Landrat, der sich für die am Freitag stattfindende Bürgerversammlung in Ennepetal zum Thema PCB bei biw munitionieren wolle. Biw fühlt sich gegenüber der Behörde machtlos.

Einer Einladung zu einem seit längerer Zeit anberaumten Gesprächstermin zwischen dem Unternehmen und dem Kreis am Donnerstag folgte Landrat Schade nicht. Die Kreismitarbeiter, denen das jüngste Konzept zur Eindämmung des PCB-Problems vorgestellt wurde, ließen zunächst offen, ob am Tag der Bürgerversammlung möglicherweise schon der Produktionsstopp mit allen Folgen für die rund 600 Beschäftigten stattfinden würde. „Es ist unklar, ob morgen die Verfügung kommt“, sagt Stoffels am späten Nachmittag, nachdem bereits die zweite Schicht und damit weite Teile der Belegschaft über die bedrohliche Situation informiert waren. Erst am Abend versendete der Kreis eine Mitteilung.

Zusicherung: 100 Prozent PCB-frei bis Jahresende

„Für den Fall, dass die Vorschläge von biw durch die Kreisverwaltung und das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen nicht als ausreichend und geeignet bewertet werden, wird das Untersagen des Einsatzes des chlorhaltigen Vernetzers - er ist die Ursache für die PCB Entwicklung - angekündigt.“ Ob die Ankündigung in die Tat umgesetzt werde, könne natürlich erst nach Ablauf der gesetzten Frist entschieden werden. „Mit einem Ergebnis ist im Laufe der nächsten Woche zu rechnen“, heißt es aus dem Schwelmer Kreishaus.

„Wir haben die Sorgen der Bürger verstanden“, betont Stoffels. Deshalb habe man nicht nur erheblich in neue Techniken investiert, die Emissionen bereits erheblich reduziert und chlorfreie Produktionsverfahren entwickelt, sondern gebe auch die Zusicherung, das biw als erstes Unternehmen bis zum Jahresende komplett PCB-frei produzieren werde. Bislang seien rund 70 Prozent der Kunden mit der Umstellung einverstanden. Biw beliefert exklusiv unter anderem Airbus, Mercedes, VW, Continental, Bosch und Pharmafirmen wie Boehringer und Novartis. Wird die Produktion in Ennepetal kurzfristig stillgesetzt, dann stehen zwei Wochen später auch bei den Kunden die Bänder still, prognostiziert Ralf Stoffels: „Wir wären dann innerhalb von einer Woche weg vom Markt und 600 Arbeitsplätze auch!“