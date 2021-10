Wie es ein Kettwiger zum Schweizer Bankenpräsidenten brachte

Essen/Zürich. Herbert Scheidt wuchs in Kettwig auf und brachte es bis zum Präsidenten der Schweizer Bankiers. Mit 70 denkt er nun an Ruhestand.

Die Scheidtschen Werke waren auf dem Höhepunkt der Textilwirtschaft an Rhein und Ruhr der größte Arbeitgeber in der damals selbstständigen Stadt Kettwig. Als Vertreter des Familienunternehmens blieb Herbert Scheidt nach dem Aus nur die Verwaltung des Immobilien- und Grundstückbesitzes. Auf internationalem Parkett hat der gebürtige Kettwiger indes eine glänzende Karriere absolviert – bis hin zum Schweizer Banken-Präsidenten.

„Die Banken haben in der Schweiz eine dominierende Kraft – vergleichbar mit der Autoindustrie in Deutschland“, sagt Scheidt im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Schweizer Banken umgibt ein besonderer Nimbus. Es war im Jahr 2016, als die Bankiers der Alpenrepublik den Essener zu ihrem Präsidenten wählten. Der Essener, der am 11. Oktober seinen 70. Geburtstag feiert, hatte freilich mit der Privatbank Vontobel ein namhaftes Institut im Rücken und hohe Hürden überwunden, die einem deutschen Staatsbürger zusätzlich auch einen schweizerischen Pass einbringen.

„Die Schweizer Staatsangehörigkeit erhält man nur, wenn man sich ordentlich verhält, ein Examen über die Historie ablegt und viele Jahre in einem Kanton lebt“, berichtet Scheidt. „Für die alteingesessene Familie Vontobel war es aber wichtig, dass ich Schweizer werde.“ Das war ganz am Anfang der 2000 er Jahre. Da hatte der Mann aus dem Ruhrgebiet bereits eine gleichermaßen ungewöhnliche wie steile Laufbahn hinter sich gebracht.

„Meinem Vater wäre nur der Sprung ins Internationale geblieben“

Geboren und aufgewachsen in Kettwig musste Scheidt wegen einer Asthma-Erkrankung als Jugendlicher nach Bayern umziehen. Nach dem Abitur zog es ihn sofort ins Ausland. „Ich bin neugierig, was in der Welt passiert. Wirtschaftswissenschaften muss man anwenden“, sagt der Volkswirt. Er studierte im britischen Sussex und trat danach seinen ersten Job in Rom bei der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen an.

Die Krise des Familienunternehmens daheim und das schrumpfende Budget für die Uno brachten Scheidt in die Heimat zurück. „Die Billigkonkurrenz aus Asien hat zur Liquidation unseres Unternehmens geführt. Meinem Vater wäre nur der Sprung ins Internationale geblieben“, erinnert sich Scheidt. „Aber fast alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen aus Kettwig und Umgebung. Sie hätten wir nicht mit nach Asien nehmen können.“

„Kettwig ist meine Heimat, die Schweiz ist mein Zuhause“

Herbert Scheidt ging 1982 schließlich zur Deutschen Bank – zunächst als Trainee in der Niederlassung Essen. Der Ökonom stieg schnell im Kapitalmarktgeschäft auf, arbeitete in New York, Mailand, Frankfurt am Main und Genf. 20 Jahre später erhielt er in den Ruf des Eigentümers August Vontobel, die Schweizer Traditionsbank zu übernehmen. Bis 2011 arbeitete Scheidt als Vorstandsvorsitzender in Zürich, bevor er den Verwaltungsrat übernahm, der mehr Kompetenzen als ein Aufsichtsrat nach deutschem Recht hat und die Strategie der Bank bestimmt.

Im kommenden Frühjahr will der 70-Jährige in den Ruhestand treten. Dann will er auch wieder häufiger in seiner Heimat vorbeischauen. „Ich bin der Ruhr immer nahe gewesen. Kettwig ist meine Heimat, die Schweiz ist mein Zuhause“, sagt Scheidt. Die Entwicklung des Ruhrgebiets hat er nie aus den Augen verloren. „Das Ruhrgebiet hat mich immer fasziniert – kulturell, gesellschaftspolitisch, vor allem aber der industrielle Wandel, den auch unser Familienunternehmen durchlebt hat.“

Der Bankier sieht die Region auf einem guten Weg. „Der Strukturwandel im Revier weg von der Montanindustrie ist gut gelungen. Ich bin mir sicher, dass auch die Digitalisierung hier auf fruchtbaren Boden fallen wird“, sagt er.

Das Dauertief bei den Zinsen beeinträchtigt nicht nur Sparer, sondern auch die Banken. Herbert Scheidt rät zum Pragmatismus: „Das neue Sparen ist das Investieren in Realwerte wie Immobilien und Aktien. Es ist sicher vernünftig, nicht auf steigende Zinsen zu warten.“

>>> Die Scheidtschen Werke

Die Geschichte der Scheidtschen Werke reichen bis ins Jahr 1681 zurück, als Gottfried Scheidt den „Hof von Kettwig“, ein Tuchweberhaus, erwarb. Das Unternehmen wuchs rasch. Stoffe aus Kettwig fanden Abnehmer auch im europäischen Ausland. 1837 baute die Familie an der Ruhr ein neues Fabrikgebäude, in dem auch erstmals die Dampfkraft zum Einsatz kam.

Mit dem einsetzenden Import von Billigtextilien gaben die Scheidts zunächst 1962 die Tuchfabrik, 1974 folgte auch die Schließung der Kammgarnspinnerei. Das Traditionsunternehmen wurde liquidiert. Geblieben ist die Grundstücksgesellschaft Kettwig. Der Geschäftszweck ist die Verwaltung und Entwicklung von Immobilien.