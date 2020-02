Nordrhein-Westfalen und vor allem das Ruhrgebiet standen bei der Gründertätigkeit lange im Schatten anderer Regionen wie Berlin oder München. Das ändert sich allmählich, aber nicht schnell genug. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) setzt deshalb auf mehr Ausgründungen an den Hochschulen. Mit mehr als 20 Millionen Euro profitiert von seiner Finanzspritze auch die Ruhr-Universität Bochum.

Die „World Factory“ liegt im Herzen des Uni-Centers. Seit 2007 werden hier Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter beraten, die sich gleich von der Uni aus selbstständig machen wollen. Seit dem vergangenen Jahr darf sich die Anlaufstelle Exzellenz-Start-up-Center nennen. Neben Aachen, Dortmund, Köln, Münster und Paderborn kommt auch Bochum in den Genuss eines mit rund 150 Millionen Euro gefüllten Topfes, der den Hochschulen dabei behilflich sein soll, mehr Ausgründungen hervorzubringen. Die Ruhr-Uni ist mit mehr als 20 Millionen Euro von der Partie, muss dafür aber wie die anderen Universitäten auch bis zum Jahr 2023 etwa 50 Prozent mehr Start-ups hervorbringen. Nach zuletzt 24 Gründungen pro Jahr liegt die Zielmarke nun bei 40.

„Für viele ist die Region zu Unrecht nicht sexy genug“

„Wir müssen dafür sorgen, dass die Absolventen nicht das Ruhrgebiet verlassen und nach Berlin oder ins Rheinland gehen“, sagt Fabian Tode vom Team der World Factory. „Für viele ist die Region zu Unrecht nicht sexy genug.“ Und: Allzu lange hätten ehemalige Studenten berufliche Sicherheit in der dichten Konzernlandschaft gesucht. Das ändere sich gerade. Tode: „Berufliche Freiheit ist gegen nichts einzutauschen.“

Mit den Millionen der Landesregierung will die Ruhr-Uni jetzt Gas geben und um mehr Firmengründungen werben. „Wir wollen unter die Top 10 der Universitäten kommen“, umreißt Tode das Ziel. Die Aussichten sind nicht schlecht. Denn die World Factory berät Interessierte aller sieben Bochumer Hochschulen, sieht ihre Schwerpunkte allerdings bei der Spitzenforschung der Ruhr-Uni.

Wirtschaft in NRW Mehr Geld für Gründer Die NRW-Bank stellt mehr Geld für Existenzgründer zur Verfügung. Wie das Förderinstitut am Dienstag mitteilte, können Gründer über das sogenannte NRW-Mikrodarlehen jetzt 50.000 Euro finanzieren. Bislang waren es 25.000 Euro. Die Kreditlaufzeit bis zu zehn Jahren sei frei wählbar. Sicherheiten seien nicht erforderlich. „In Nordrhein-Westfalen soll keine gute Idee an der Finanzierung scheitern“, sagte Eckhard Forst, Chef der NRW-Bank. Bis Ende 2019 habe die Förderbank insgesamt 850 Kleinstkredite mit mehr als 16,5 Millionen an Gründer über dieses Programm bewilligt

Ein Inkubator (übersetzt: Brutkasten) für die an der Ruhr-Uni besonders stark vertretene IT-Sicherheit existierte bereits. Vier weitere für Chemie, Materialwissenschaft, Maschinenbau Smart Systems sowie Gesundheit und Pflege sind im Aufbau. Auch das Beraterteam wurde von einer Kraft auf vier aufgestockt. Eine von ihnen ist Melusine Reimers. In Frankfurt und Köln hat sie bereits jeweils ein Start-up gegründet. Jetzt will sie ihre guten und schlechten Erfahrungen weitergeben. „Bochum ist meine erste Festanstellung“, erzählt die studierte Philosophin.

„Es ist schon ein Spagat, von der Theorie in die Praxis zu wechseln. Man muss aus der Blase der Wissenschaft heraustreten und in der Wirtschaft völlig umdenken“, sagt Reimers. Als Unternehmerin, die frisch von der Uni kam, durchlief sie Höhen und Tiefen. Den Schritt, sofort nach der Hochschule in die Selbstständigkeit zu wechseln, bereut sie keineswegs. „Im Angestellten-Verhältnis lerne ich nichts, was ich bei der Gründung brauche“, ist sich die Beraterin sicher. „Der Forschergeist wird in der Wissenschaft entfacht.“

Zwischen Sicherheit und Selbstverwirklichung

Janwillem Houda ist einen etwas anderen Weg gegangen. „Ich wollte die Sicherheit“, erzählt der neue Berater an der Ruhr-Uni. Aus diesem Grunde hatte er sich in seinem beruflichen Vorleben für die „Teilselbstständigkeit“ entschieden: zuletzt als Vollzeit-Angestellter bei der Energieagentur NRW, davor als teilselbstständiger Kultur- und Eventmanager auf eigene Rechnung. Houda hält nichts davon, den Start-up-Prozess zu romantisieren. „Gründer haben eine 60- bis 90-Stunden-Woche und eine Menge Schulden bei der Bank, wenn es kein eigenes Startkapital gab.“ Houda: „Der Lohn dafür ist die Freiheit, seine eigene Chefin oder sein eigener Chef zu sein und seine eigenen Ideen verwirklichen zu können.“

Moritz Oberberg hat sich dennoch dazu entschlossen, ein Unternehmen zu gründen. Der Elektroingenieur ist seit fünf Jahren Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Ruhr-Uni. Sein Metier: die Plasmatechnik – ein Feld, auf dem Bochum weltweit führend sei. Das Team arbeitet mit einer an seiner Fakultät erfundenen Messtechnik, mit deren Hilfe Maschinen im Sinne der Industrie 4.0 vernetzt werden können.

Ausgründung ist eine „coole Idee“

„Es ist eine coole Idee, diese Technologie auszugründen“, sagt Oberberg, der in den letzten Zügen seiner Doktorarbeit liegt. „Unser Professor unterstützt die Ausgründung.“ Die Firma, die er mit zwei Kollegen gründet, wird der Universität allerdings die Rechte an der Nutzung der Patente abkaufen, oder aber die Hochschule am Umsatz beteiligen müssen. „Das wird im Einzelfall ausgehandelt“, so der Ingenieur.

Für ihn stand außer Zweifel, nicht eine der vielfältigen Gründer-Beratungen im Ruhrgebiet in Anspruch zu nehmen, sondern die World Factory. „Wir haben hier alles vorgefunden, was wir brauchen“, sagt Oberberg, „ob bei der Aufstellung des Businessplans oder der Formulierung eines Förderantrags“. Hier hat er auch ein Training zur Vorbereitung auf einen „Pitch“ absolviert. Bei dieser Veranstaltungsform haben Gründer wenige Minuten Zeit, um Investoren zum Einstieg in die junge Firma zu überzeugen.

Das positive Beispiel aus der Plasmatechnik ist nach der Überzeugung von Beraterin Reimers kein Einzelfall. „Die Professoren haben das Thema Gründung im Kopf. Da hat sich in letzter Zeit viel bewegt“, sagt sie. Die Voraussetzungen, die Zahl der Ausgründungen zu steigern, seien gut. Und bei Gründer Oberberg hat die World Factory ein weiteres gestecktes Ziel bereits erreicht. Er will mit seiner Firma auf jeden Fall in Bochum bleiben.