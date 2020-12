Trinkgut wirbt trotz Corona für Verkauf von Silvesterböllern

Moers Trotz Verkaufsverbots wirbt Trinkgut für den Verkauf von Silvesterböllern. Im Getränkemarkt gibt es wegen Corona aber kein Feuerwerk.

"Wir lassen es richtig krachen!" wirbt die Getränkekette Trinkgut und weist in ihrem aktuellen Prospekt auf das "Feuerwerkssortiment auf Seite 4 und 5" hin. Allein: Die Coronaschutzverordnung untersagt es den Händlern in diesem Jahr, Böller zu verkaufen.

Die Konzermutter Edeka Rhein-Ruhr in Moers entschuldigt sich auf Anfrage unserer Redaktion für den Lapsus. "In den Märkten weisen wir unsere Kunden mit entsprechendem Infomaterial auf das Verkaufsverbot für Feuerwerk hin, das wir bei Trinkgut selbstverständlich beachten", erklärt Sprecherin Simone Erkens. Sie verweist darauf, dass es "auf Grund der Vorlaufzeiten für Druck und Auslieferung nicht mehr möglich" gewesen sei, den aktuellen Prospekt entsprechend zu ändern

Die NRW-Landesregierung hatte die verschärfte Coronaschutzverordnung am 15. Dezember veröffentlicht. Darin wird der Verkauf von Feuerwerk in den Tagen vor Silvester untersagt. Am 28. Dezember ließ Trinkgut die Werbung in den Briefkästen der Ruhrgebiets-Haushalte verteilen.

Der Mülheimer Discounter Aldi Süd reagierte da pfiffiger auf den recht kurzfristig verhängten Lockdown. Im Prospekt mit Angeboten zum Jahresendspurt, der schon kurz vor Weihnachten verteilt worden war, sind zwar auch die Seiten mit Raketen und Knallern enthalten. Darüber hat die Kette aber einen roten Balken mit dem Hinweis drucken lassen: "Aufgrund des Regierungsbeschlusses findet in diesem Jahr kein Feuerwerksverkauf statt." Der Rivale Lidl beschränkt sich in seinem Heft unter der Rubrik "Deine Knaller der Woche" auf coronataugliche Mittel, den Jahreswechsel zu feiern: LED-Partyleuchten und Karaokoke-Mikrofone.