Thalia investiert in Marl 100 Millionen – 1000 neue Stellen

Die Hagener Buchhandelskette Thalia will in Marl bis zu 100 Millionen Euro in ein neues Logistikzentrum investieren, in dem auch Bücher gedruckt werden sollen. In der Stadt des nördlichen Ruhrgebiets sollen bis zu 1000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, kündigte Thalia am Montag an.

Das neue Logistikzentrum will Thalia gemeinsam mit dem Hamburger Immobilienunternehmen ECE, das auch Einkaufszentren wie das Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim oder den Limbecker Platz in Essen betreibt planen. Der Komplex soll im florierenden Gewerbegebiet Gate-Ruhr entstehen, auf dem früher das Bergwerk Auguste Victoria Steinkohle förderte. Der erste Spatenstich soll im Frühjahr 2024 erfolgen. In der zweiten Jahreshälfte 2025 soll das Logistikzentrum in Betrieb gehen.

Nach Angaben einer Sprecherin will Thalia die Logistik des wachsenden Unternehmen, das zunehmend auf den Online-Verkauf setzt, in Marl konzentrieren. Zentrale und Verwaltung sollen demnach in Hagen bleiben. Vom nördlichen Ruhrgebiet aus will Thalia künftig alle Buchhandlungen in Deutschland beliefern und auch das Onlinegeschäft abwickeln, kündigte Geschäftsführer Marco Rebohm an. Überdies werde Thalia in das „Print on demand“ genannte Geschäft einsteigen und in Marl Bücher drucken.

NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) begrüßte die Investitionsankündigung. „Handel und Logistik sind wichtige Wirtschaftsfaktoren in Nordrhein-Westfalen. Mit dem Aufbau des modernen und nachhaltigen Produktions- und Logistikzentrums in Marl geht Thalia neue und innovative Wege“, sagte Neubaur. „Diese Investition haben wir als Landesregierung gerne aktiv begleitet, denn sie ist gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ein tolles Zeichen für unseren Wirtschaftsstandort. Der neue Standort in Marl wird mit Sicherheit Impulse setzen und den Wandel in der Region weiter unterstützen.“

