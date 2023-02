Düsseldorf. Der Post-Streik in NRW geht auch in dieser Woche weiter: Verdi hat Mitarbeitende aufgerufen, am Montag und Dienstag die Arbeit niederzulegen.

Post-Streik in NRW: Auch in dieser Woche sollen Mitarbeitende die Arbeit niedergelegen.

Verbraucher müssen durch den erneuten Streik bei der Post Verzögerungen bei der Zustellung von Briefen und Paketen in Kauf nehmen.

Post-Streik in NRW: Die wichtigsten Informationen.

Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde will die Gewerkschaft Verdi mit weiteren Warnstreiks den Druck auf die Deutsche Post erhöhen. Bundesweit sind Beschäftigte am Montag und Dienstag in ausgewählten Betrieben aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Arbeitsniederlegungen seien in ausgewählten Betrieben in den Brief- und Paketzentren sowie in der Zustellung geplant, hatte Verdi am Sonntag in Berlin angekündigt. Am Montag sind Protestkundgebungen in Berlin, Rostock und München angesetzt, am Dienstag in Dortmund, Hamburg, Saarbrücken, Polch (Rheinland-Pfalz), Nürnberg, Frankfurt/Main und Stuttgart.

Post-Streik: Verdi verlangt 15 Prozent mehr Lohn für Beschäftigte

Erneuter Post-Streik in NRW: Mitarbeitende der Post haben zum zweiten Mal innerhalb einer Woche die Arbeit niedergelegt. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Bereits in den vergangenen zwei Wochen hatte die Gewerkschaft Verdi in NRW zu Warnstreiks aufgerufen, um den Druck im Tarifstreit mit der Deutschen Post zu erhöhen. Tausende Briefträger, Paketboten und andere Beschäftigte hatten die Arbeit niedergelegt, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die Arbeitnehmerseite verlangt unter anderem 15 Prozent mehr Lohn im Bereich Post & Paket Deutschland. Der Deutschen Post ist das viel zu viel, sie hält diese Forderung für nicht erfüllbar.

Fragen und Antworten zum Post-Streik:

Welche Auswirkungen hat der Post-Streik in NRW?

Post-Streik in NRW: Viele Pakete blieben liegen. (Symbolfoto). Foto: Tom Weller / dpa

Als Folge der Ausstände blieben Firmenangaben zufolge bundesweit rund 450.000 Pakete liegen, das waren knapp sieben Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge. Bei den Briefen lag die Quote bei 3,5 Prozent, also 1,7 Millionen. Spätestens Anfang nächster Woche sollen diese Sendungen zugestellt werden - der genaue Zeitpunkt der Auslieferung hängt auch davon ab, ob weitere Arbeitsniederlegungen folgen und die benötigten Sortier- und Zustellzentren betroffen sind.

Was sagt die Post zu den erneuten Streiks?

Ein Sprecher der Post reagierte bereits in der vergangene Woche mit Unverständnis auf die neuerlichen Arbeitsniederlegungen. Die Post hat bereits angekündigt, dann ein Angebot vorlegen zu wollen. Daher seien die Warnstreiks „unnötig, da sie letztlich nur zulasten unserer Kundinnen und Kunden gehen“.

Post-Streik in NRW: Mitarbeitende fordern mehr Lohn. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Post-Streik in NRW: Wann steht die nächste Verhandlungsrunde an?

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 8. und 9. Februar statt. Wie Andreas Scholz, Sprecher von Verdi, schon in der vergangenen Woche erklärte, "werden wir den Streik ausweiten. Es wird verschiedene Wellen geben. Zustellerinnen und Zusteller sollen in Zukunft stärker involviert werden. Verdi will die Streiks „als deutliches Zeichen in Richtung Arbeitgeber“ verstanden wissen. Die Arbeitgeber hätten in der zweiten Verhandlungsrunde deutlich gemacht, dass sie nicht bereit seien, die Reallohnverluste der 160.000 Tarifbeschäftigten auszugleichen.

Post-Streik: Welche Mitarbeitenden waren beteiligt?

Die Gewerkschaft Verdi sprach von 6000 Teilnehmern der Warnstreiks am vergangenen Donnerstag, die Deutsche Post von 3100. Wie schon bei den Warnstreiks in der vergangenen Woche lag die Beteiligungsquote an den betroffenen Post-Standorten Firmenangaben zufolge bei etwa einem Drittel. Insgesamt wurden diesmal aber weniger Standorte bestreikt.

Post-Streik in NRW: Was fordert die Gewerkschaft?

Die Gewerkschaft fordert für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Der überwiegende Teil der Verdi-Mitglieder bei der Post habe ein niedriges Einkommen und könne Reallohnverluste nicht verkraften, argumentieren die Arbeitnehmervertreter.

Das Unternehmen lehnt die Forderung als unrealistisch ab. Die Annahme, dass Lohnsteigerungen durch Preiserhöhungen weitergegeben werden könnten, sei falsch. Die Post verweist auf die Preisregulierung für das Brief- und Paketgeschäft in Deutschland. (mit dpa)

