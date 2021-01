Peter Liese: Bessere Impfstoffversorgung ab kommender Woche

Am 27. Dezember 2020 starteten die Impfungen in Deutschland, wie hier in einem Seniroenheim in Hagen. Bis zum Sommer soll laut Europapolitiker Peter Liese (CDU) jedem EU-Bürger ein Impfangebot gemacht werden.

Meschede/Brüssel Der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion, der Sauerländer Peter Liese, rechnet mit einem Ende der Pandemie im Herbst.

Der Sauerländer CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese plädiert wegen des akuten Impfstoffbedarfs für einen pragmatischen Umgang mit dem deutsch-amerikanischen Präparat von Biontec/Pfizer. „Das Impfpersonal sollte ab sofort pragmatisch handeln und sechs Dosen aus einer Biontec-Ampulle verimpfen unter Nutzung sogenannter Feindosierungsspritzen, auch wenn das noch nicht zugelassen ist. Ich weiß, dass Bundes- und Landesregierung dies befürworten“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament gegenüber der Westfalenpost.

Dass aktuell beim Impfstoff gegen das Covid-19-Virus innerhalb der Europäischen Union ein Engpass entstanden ist, habe einerseits mit den schwierigen Verhandlungen von EU und Biontech/Pfizer im Sommer zu tun, als es um die Haftungsfrage ging. Als die Briten und die USA bereits Impfstoff bestellten, habe die EU noch mit dem Hersteller darüber gestritten, weil Biontec/Pfizer damals keinerlei Haftung hätte übernehmen wollen, betont Liese erneut. Unter diesen Bedingungen hätten aber insbesondere die Fraktionen von Grünen und Linken dem Vertrag nicht zugestimmt, sagt Liese. Bekanntlich kam es so erst im November zu einer Bestellung von 200 Millionen Dosen für die EU plus Option auf weitere 100 Millionen Dosen. Aus heutiger Sicht zu wenig, räumt Liese ein.

Trägt Trump Mitschuld am EU-Impfstoffengpass?

Allerdings gibt es ja eine Reihe anderer Hersteller, die wirksame Impfstoffe produzieren können. Der akute Engpass für die Menschen in der Europäischen Union hat aus Lieses Sicht hier viel „damit zu tun, was gerade in Washington passiert. Trump schreckt vor nichts zurück und das hatte auch Einfluss auf die Verhandlung mit Biontec/Pfizer und Moderna“, behauptet der Sauerländer. „Man musste damit rechnen, dass Impfstoffe aus den USA unter Trump nicht hätten exportiert werden dürfen“, rechtfertigt Liese, dass die EU bei den Bestellungen eines konventionellen Impfstoffs auf den französischen Pharmakonzern Sanofi statt auf Novavax aus den USA gesetzt habe. Während Novavax bereits liefern könnte, ist Sanofi noch längst nicht so weit. Nationale Interessen bei der Vergabe der Aufträge will Liese rückblickend gar nicht ausschließen.

Positive Signale von Curevac

Beim Blick nach vorn spricht der 55-Jährige aber lieber über den Hoffnungsträger Curevac aus Tübingen. Wie am Mittwochabend bekannt wurde, geht Curevac für die bald anstehende Produktion eine Kooperation mit dem Pharma-Riesen Bayer ein. „Allerdings hat sich Curevac in der Kooperation mit Bayer nicht so ausgeliefert wie Biontec bei Pfizer“, sagt Liese. Die EU hat bis zu 405 Millionen Dosen von Curevac bestellt, die möglicherweise bei Bayer in Wuppertal produziert werden könnten.

Für die Versorgung von Nordrhein-Westfalen und nicht zuletzt Südwestfalen sieht der CDU-Mann auch die Produktionsstätte von Biontec in Marburg als Hoffnungsschimmer für eine immer bessere und schnellere Versorgung. Im Februar soll hier die Herstellung des Impfstoffes starten.

Liese rechnet ab sofort mit besserer Versorgung in Südwestfalen

Da zudem ab Anfang kommender Woche die ersten Dosen von Moderna in NRW erwartet werden, „glaube ich, dass die Impfsituation in unserer Region von Woche zu Woche besser werden wird“, so Liese. Dazu beitragen soll auch der umstrittene Impfstoff von AstraZeneca, der wegen fehlerhafter Dosierung im Zulassungsverfahren noch nicht freigegeben ist. Der britische-schwedische Impfstoff ist weniger wirksam als die von Curevac, Biontec oder Moderna – allerdings ausreichend bei jüngeren Menschen und deutlich günstiger. „Ich plädiere dafür, Menschen unter 55 Jahre auch den Impfstoff von AstraZeneca anzubieten, aber nach einer Zulassung durch die EMA und mit Transparenz für die Impfwilligen“, sagt Liese.

Dass die Bundesregierung mittlerweile unabhängig von der EU mit Biontec Verhandlungen über weitere Impfdosen führen soll, mochte der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion nicht kommentieren. Es ist dünnes Eis. „Das Ende der EU ist nicht ausgeschlossen, wenn wir jetzt bei der gemeinsamen Bekämpfung des Virus Fehler machen“, sagt Peter Liese mit Blick auf den Beginn der Pandemie und das unsolidarische Verhalten von Frankreich und letztlich auch der Bundesrepublik, die Italien im Frühjahr nur verzögert mit Hilfsmitteln wie Masken geholfen haben. Das ist in Rom noch längst nicht vergessen. Das Virus ist weiter eine Bedrohung für die Gesundheit der Menschen, aber offenbar auch für den europäischen Gedanken. Bis zum Sommer, glaubt Liese, könne voraussichtlich jedem in der EU ein Impfangebot gemacht werden. „Ich glaube, dass die Pandemie dann im Herbst im Wesentlichen beendet sein wird“, erklärt Liese.

Impfdosen in der EU

Bisher hat die Kommission 1,965 Milliarden Impfdosen bestellt:

Curevac: Bis zu 405 Millionen

AstraZeneca: Bis zu 400 Millionen

Johnson&Johnson: Bis zu 400 Millionen

Biontech: Bis zu 300 Millionen

Sanofi/GSK: Bis zu 300 Millionen

Moderna: Bis zu 160 Millionen