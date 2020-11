Sollen Betriebe zwischen Weihnachten und Neujahr Betriebsferien ansetzen, um die Corona-Lage zu entspannen? Auf diese Forderung von Bund und Ländern reagieren Unternehmen und Verbände zurückhaltend bis ablehnend. Betriebsstätten sollten vom 23. Dezember bis zum 1. Januar möglichst durch Betriebsferien oder Homeoffice-Lösungen geschlossen bleiben, heißt es in dem Länderpapier , über das am Mittwoch die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beraten.

Der Essener Chemiekonzern Evonik winkt ab: „An unseren Produktionsstandorten gibt es komplexe technische Prozesse mit Schichtbetrieb und kontinuierlich laufenden Anlagen. Daher ist diese Idee in der Produktion und in den produktionsnahen Bereichen nicht umsetzbar“, erklärte ein Unternehmenssprecher. In anderen Bereichen wie der Verwaltung setze Evonik schon seit Monaten auf „ein möglichst hohes Maß an mobilem Arbeiten und Homeoffice “.

Unternehmer NRW: „Die Wirtschaft nicht abwürgen“

Die Landesvereinigung der Unternehmensverbände äußerte sich ebenfalls sehr skeptisch: „Bei allen berechtigten Sorgen über die immer noch hohen Infektionszahlen dürfen wir jedoch unsere Wirtschaft jetzt nicht durch neue Einschränkungen zusätzlich abwürgen“, sagte Johannes Pöttering, Hauptgeschäftsführer von „Unternehmer NRW“. Die Betriebe unternähmen große Anstrengungen, um alle notwendigen Hygienemaßnahmen umzusetzen. „Pauschale Forderungen nach generellen Betriebsferien in der Weihnachtszeit halte ich wirtschaftlich weder für umsetzbar noch für vertretbar.“

Ganz ohne Beschäftigte und nur noch virtuell könnten die Betriebe nicht am Laufen gehalten und auch Kundenwünsche nicht bedient werden. „Es werden da von der Politik auch Erwartungen geweckt, die von einem Großteil der Unternehmen nicht erfüllt werden können“, sagte Pöttering. Er betonte aber auch: „Wir müssen weiterhin alles tun, um Ansteckungen zu vermeiden und gleichzeitig so viel wirtschaftliche Normalität wie möglich zu gewährleisten.“

Längere Schulferien belasten auch Betriebe

Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbands-Gruppe in der Rhein-Ruhr-Region, warnte: „Der Infektionsschutz darf nicht einseitig zulasten der Arbeitgeber gehen.“ Denn bereits die zwei zusätzlichen Ferientage in NRW führten dazu, dass viele Beschäftigte wegen der Kinderbetreuung im Betrieb ausfielen. „Wenn dann noch bis zum 2. Januar 2021 die Betriebe dicht sind, ist das wirtschaftlich weder umsetzbar noch vertretbar.“

Zugleich verstärkt das Ansinnen der Politik auch Ungerechtigkeiten: Krankenhäuser, Altenheime und Supermärkte können nicht schließen, und auch der Müllmann oder der Monteur für den Rohrbruch sollten besser nicht ausfallen. Die Firmen böten längst Homeoffice an, wo es machbar sei. Zudem investierten sie in Hygienemaßnahmen, wo Präsenz unabdingbar sei. Das wirke auch: „Mit Blick auf das Infektionsgeschehen belegen Zahlen des Robert Koch-Instituts und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, dass der Arbeitsplatz einer der sichersten Orte in dieser Zeit ist“, so Schmitz.