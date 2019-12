Essen. Ein Essener hilft alleinerziehenden Müttern in Nepal mit dem Import der von ihnen genähten Mützen. Denn in ihrer Heimat werden sie ausgestoßen.

Mützen für die ausgestoßenen Mütter in Nepal

Sascha Postner, Kommunikationswissenschaftler, 40, Ruhri, ist nicht der Typ von Kommunikationswissenschaftler, der mit Gutmenschentum Werbung betreibt. Dabei ist PR sein Metier, vor 15 Jahren bereits im Studium, seit sechs Jahren hauptberuflich, seit 2017 in den Räumen einer strukturgewandelten ehemaligen Bäckerei und Metzgerei im Essener Hipster-Quartier Rüttenscheid, auf halber Strecke zwischen Wochenmarktplatz und Art-House-Kellerkino.

Ein Wander-Urlaub vor fünf Jahren im Annapurna-Gebirge öffnete ihm die Augen für die grenzenlose Schönheit Nepals. Und die ebenso überwältigende Armut im Land. Dabei entstand die Idee, Geld für Projekte im Himalaya-Land in Deutschland zu generieren.

Kinderarbeit ab 14 Jahren offiziell erlaubt

Nepal ist kein possierlicher Zwergstaat wie nebenan Bhutan, sondern Heimat für 30 Millionen Einwohner zwischen China und Indien. Und Nepal liegt in allen wichtigen Rankings der Vereinten Nationen weit hinten: Chronische Unterernährung von Kindern, Analphabetismus, Massenarbeitslosigkeit, miserable Bildungsmöglichkeiten, Kinderarbeit, die ab 14 Jahren offiziell erlaubt ist. Die Folgen des schlimmsten Erdbebens in der Geschichte des Landes 2015 sind längst nicht überwunden. 600.000 Häuser wurden zerstört. Allein SOS Kinderdorf kümmert sich um 18.000 gefährdete Kinder und Jugendliche.

Und wie immer sind es Mädchen und Frauen, die am stärksten betroffen sind. Besonders leiden von Familie und Gesellschaft ausgestoßene alleinerziehende Mütter. Ihre Perspektiven sind in der Regel gleich null.

Kontakt über eine Urlaubsbekanntschaft

Über eine Urlaubsbekanntschaft, einen Aussteiger, der sich in Nepal um nachhaltige Projekte kümmert, entstand der Kontakt zwischen Sascha Postner in Essen und einem Netzwerk für benachteiligte Frauen in Pokhara, der zweitgrößten Stadt im Land. Die 1988 gegründete Nichtregierungsorganisation The Women’s Foundation Nepal versucht im ganzen Land, Frauen aus dem scheinbar ewigen Kreislauf von Benachteiligung, Verarmung und Entrechtung zu befreien.

Die lokale Initiative in Pokhara bringt Frauen ohne Ausbildung das Nähen bei. In Heimarbeit stellen sie dann Kleidung her, die auf lokalen Märkten verkauft wird – die Mütze mit Ohrenschützern und Bommeln für umgerechnet drei Euro das Stück. In Rüttenscheid und im Internet kosten sie zwischen 15 und 20 Euro. Bio ist der wollene Kopfwärmer, schwarz-weiß bis regenbogenbunt und gegen Woll-bedingtes Kopfjucken Fleece-gefüttert. Die ersten 1000 hat der Essener jetzt importiert – zehn Euro pro Stück samt Importkosten bezahlt. „Ich will daran nicht verdienen, die Gewinne fließen zurück nach Nepal“, betont Postner.