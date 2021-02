Ernüchtert und vorfreudig zugleich öffnen Friseurinnen und Friseure am Montag wieder ihre Salons. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 startete Jörg Gallinat in seiner Zottelbude in der Brückstraße in Bochum schon ab 0 Uhr – „Das war eine witzige Aktion, aber die muss man nicht noch mal machen.“