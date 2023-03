Kirchhoff: Grüner Stahl macht Autos teurer

Einer der größten Autozulieferer Südwestfalens, Kirchhoff Automotive mit Sitz in Iserlohn und Attendorn, kooperiert mit dem größten Stahlhersteller der Welt, ArcelorMittal, bei der Verwendung von grünem Stahl in der Produktion. Kirchhoff CEO Wolfgang Kirchhoff (rechts) und der Europa-Chef von ArcelorMittal Flachstahl, Yves Koeberlé, unterzeichneten am 2. März 2023 eine entsprechende Vereinbarung am Standort Iserlohn.