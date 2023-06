Freikarten und Blick hinter die Kulissen des Ruhrsummit 2023

Der Ruhrsummit 2023 findet am 13. Juni in der Bochumer Jahrhunderthalle statt. Die WAZ vergibt Freikarten

Essen. WAZ vergibt Freikarten für den Ruhrsummit am 13. Juni in der Bochumer Jahrhunderthalle. Leser können hinter die Kulissen des Kongresses schauen.

Die Start-up-Szene des Ruhrgebiets und darüber hinaus trifft sich am 13. Juni wieder zum Ruhrsummit in der Bochumer Jahrhunderthalle. Nach drei Jahren mit Corona-Beschränkungen verspricht der veranstaltende Ruhrhub ein neues Konzept, rundum Nachhaltigkeit und ganz viel Nahbarkeit. Die WAZ vergibt Gratis-Eintrittskarten und Einblicke hinter die Kulissen des Gründerkongresses.

In seinen Glanzzeiten hat der Ruhrsummit bis zu 5000 Gäste nach Bochum gelockt. Das Zusammentreffen von Start-ups und denen, die es werden wollen, Unternehmen, Investoren und Politikern ist zu einer festen Größe weit über das Ruhrgebiet hinaus geworden. Zu den prominenten Rednerinnen und Rednern gehören in diesem Jahr NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), die Bochumer Influencerin Kiki Aweimer, Christian Wehner von SAP, Alexander Köpf von Pepsi, Pablo Stefanini von Disney und viele mehr. Diskutiert wird nicht nur auf zwei großen Bühnen, sondern auch an kleineren Expo-Ständen. Das vollständige Programm ist abrufbar unter https://ruhrsummit.de/.

Wie schon in den vergangenen Jahren ist die WAZ Medienpartner des Ruhrsummit. Um möglichst vielen Interessierten den Zugang zum großen Gründerkongress zu ermöglichen, vergeben wir Gratis-Eintrittskarten. Über waz.de/ruhrsummit-gewinnspiel gelangen unsere Leserinnen und Leser bis Dienstag, 6. Juni, zu dem kostenlosen Angebot. Die ersten eingehenden Meldungen erhalten den Zuschlag. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Leserinnen und Leser der WAZ haben in diesem Jahr zusätzlich die Gelegenheit, hinter die Kulissen des Ruhrsummit zu blicken. Die geführten Backstage-Touren beginnen jeweils um 11, 13 und 15 Uhr. Wenn Sie teilnehmen möchten, klicken Sie bitte Ihre Wunschuhrzeit gleich mit an. Gewinnerinnen und Gewinner der Eintrittskarten und Führungen erhalten von uns eine E-Mail. Viel Glück!

