DGB-Landeschefin Anja Weber fordert, mehr für die Schwächeren am Arbeitsmarkt zu tun, etwa Minijobber und Geringverdiener, um eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern.

Interview DGB-Chefin im Podcast: „Lassen in der Krise zu viele zurück“

Essen DGB-Landeschefin Anja Weber sorgt sich um Polarisierung der Gesellschaft in der Corona-Krise. Der Staat müsse sich mehr um Schwächere kümmern.

Das Corona-Jahr 2020 hat vielen Menschen sehr viel abverlangt. Was die Pandemie für die Beschäftigten bedeutet, ob ihre Arbeitgeber sie genügend beschützt haben und was die Krise mit dem Arbeitsmarkt und der Gesellschaft gemacht hat, darüber sprachen wir im Podcast „Die Wirtschaftsreporter“ (ab 1. Januar, 14 Uhr) mit Anja Weber, der DGB-Chefin in NRW.

Frau Weber, welchen Satz haben Sie in diesem Jahr zu Journalisten am häufigsten gesagt?

Anja Weber: Dass dringend eine Lösung für unsere Kommunen her muss, die Landesregierung muss endlich an das Altschulden-Problem ran.

Ich hätte auf einen Satz wie diesen getippt: Wir dürfen bei all den Corona-Maßnahmen nicht die Beschäftigten vergessen.

Weber: Ja, das wäre ein weiterer Satz gewesen. Allerdings kann man das so pauschal auch nicht sagen, weil wir bei den Corona-Maßnahmen sehr viel für die Beschäftigen getan haben. Was etwa nicht sein darf, ist, dass im Niedriglohnbereich viele Beschäftigte in Kurzarbeit auf Hartz IV zurückfallen. Da muss nachgesteuert werden.

Minijobber, Geringverdiener und befristet Beschäftigte sind nicht die Kernklientel von Gewerkschaften, aber die ersten, die gehen müssen. Hat diese Krise den Arbeitsmarkt weiter gespalten?

Weber: Generell verschärft die Corona-Krise vorhandene Probleme. Minijobber haben keine soziale Absicherung, das schlägt nun durch. Deshalb brauchen wir eine Sozialversicherungspflicht ab der ersten Stunde. Gleiches gilt für Niedriglöhner, Leiharbeiter und Werkverträge. Wir haben wichtige Diskussionen geführt, dass Soloselbstständige abgesichert werden und nicht zum Sozialamt müssen. Dass man das bei Niedriglohn-Beschäftigten aber zulässt, ist eine Gemeinheit. Wir fordern deshalb in einem ersten Schritt 1000 Euro für die besonders Betroffenen, etwa in der Gastronomie.

Homeoffice entgrenzt die Arbeitszeit

Mit die größte Veränderung in der Arbeitswelt war 2020 sicher der Durchbruch des Homeoffice. Ist das nur gut für die Beschäftigten oder sehen Sie darin auch Gefahren?

Weber: Viele finden Homeoffice gut, etwa wenn sie lange Arbeitswege haben. Aber es gibt zwei große Probleme: Erstens verschärft das Homeoffice traditionelle Arbeitsrollen zwischen Männern und Frauen. Zweitens brauchen wir dringend einen Ordnungsrahmen für das Homeoffice, einen Schutz vor der Entgrenzung der Arbeitszeit.

Und ausgerechnet Ihre Partei, die SPD, ist ihnen dabei im Landtag in den Rücken gefallen, als sie einem parteiübergreifenden Antrag gegen statische Arbeitszeiten zugestimmt hat.

Weber: Mich hat das maßlos geärgert. Das war ja nicht nur die SPD, aber von der erwarte ich etwas mehr. Es hat mich zutiefst getroffen, dass alle Parteien Digitalisierung zum Anlass nehmen, Schutzrechte aufzuheben. Wir haben im Arbeitsrecht ja auch keinen starren Acht-Stunden-Tag, man kann sogar bis zu 60 Stunden in der Woche arbeiten, wenn es dafür einen Ausgleich gibt.

Dieses Corona-Jahr hat unglaubliche Fragen aufgeworfen. Etwa was wichtiger sei: Die Wirtschaft oder möglichst viele Leben zu retten. Hätten Sie jemals gedacht, dass wir uns solche Frage stellen müssen?

Weber: Das ist ein bisschen wie bei der Frage Ökologie, Soziales und Ökonomie. Ich suche immer nach konkreten Lösungen und frage mich, wie es funktionieren könnte. Das andere ist eine sehr abstrakte Diskussion, deswegen stelle ich mir diese Frage nicht. Natürlich müssen wir die Wirtschaft so gut wie möglich durch diese Krise bringen. Nur dann erreichen wir auch Akzeptanz für die Maßnahmen. Ich glaube, wir machen das ganz gut, was aber nicht heißt, dass wir es an einzelnen Punkten nicht dringend besser machen müssen.

Kritik an Schulpolitik in NRW

Woran denken Sie?

Weber: Die meisten, aber nicht alle halten sich an die Regeln. Da geht es auch um das Thema Arbeitsschutz in den Betrieben. Ganz viele machen das gut, aber es gibt zu viele, die es nicht gut machen. Da fehlen uns die Kontrollen und auch das energische Eintreten der Unternehmensverbände. Und ich denke an die Schulen: Zwischen ideologischen Beschwörungsformeln für Präsenzunterricht und Schulen ganz zumachen mit reinem Digitalunterricht hätte es noch etwas dazwischen gegeben. Dass man es Schulen untersagt hat, präventiv tätig zu werden, hat die Situation nicht erleichtert. Die GEW, aber auch Elternverbände und Schüler haben viele gute Vorschläge gemacht, die leider alle nicht aufgegriffen wurden.

Haben die Arbeitgeber genug für den Schutz ihrer Beschäftigten getan?

Weber: Es gibt viele Bereiche, wo es gut läuft. Ein Negativbeispiel ist der Bau: Reihenweise werden die Leute mit einem Bulli zur Baustelle gefahren, und dort gibt es oft keine Waschbecken. In der Reinigungsbranche brauchen die Beschäftigten mehr Zeit, weil sie sorgfältiger reinigen müssen. Oft wird ihre Arbeitszeit aber nicht angepasst. Und ich habe von Menschen im Gesundheitswesen gehört, deren Arbeitgeber sagen: Wenn Deine Corona-Warnapp rot anschlägt, musst Du trotzdem kommen. Zu Hause bleiben darfst Du erst, wenn Du in Quarantäne musst. Das alles geht gar nicht.

Die schweren Schicksale, die vielen Toten und die gleichzeitig hitzigen Debatten darüber, welche Maßnahmen nun angemessen sind, machen etwas mit unserer Gesellschaft. Hat diese Krise das Zeug, sie zu spalten?

Weber: Mich besorgt das. Vor allem, dass wir bestimmte Bevölkerungsgruppen gar nicht mehr erreichen. Auch die Dünnhäutigkeit in vielen Betrieben wird größer. Zudem trifft die Pandemie auch die laufende Transformation der Arbeitswelt. Es gibt viele Ängste bei Beschäftigten. Ich nehme die gesellschaftliche Polarisierung schon wahr. Wir werden sehr viel tun müssen für unsere Demokratie. Dazu gehört auch, die Schwächeren wieder stärker zu unterstützen.

Kein Verständnis für Vergleiche mit Faschismus

Wir erleben fast täglich neue Rekordzahlen an Infektionen und Corona-Toten. Gleichzeitig reden Rechtsnationalisten von Merkel-Diktatur und sorgen sich angeblich um unsere Demokratie. Müssen wir solche Widersprüche ertragen in dieser Zeit?

Weber: Man muss in der Demokratie solche Positionen aushalten, weil sie da sind. Aber wenn manche die jetzige Situation mit Faschismus vergleichen und meinen, sie könnten ihren Unmut mit Rechtsextremen auf die Straße tragen, hört für mich jedes Verständnis auf. Man kann alle Corona-Maßnahmen falsch finden, aber wir haben in Deutschland eine gewisse Verantwortung vor der Geschichte. Es bleibt aber eine Minderheit, und eine große Mehrheit fühlt sich im Großen und Ganzen gut regiert.

Wird unsere Demokratie am Ende Schaden nehmen oder geht sie gestärkt aus dieser Krise hervor?

Weber: Das wird schwierig, weil wir einfach zu viele zurücklassen. Ziel sollte es sein, das wieder aufzuholen. Ein Schlüssel für die Stärkung der Demokratie bleibt die finanzielle Lage der Kommunen. Es geht letztlich auch darum, wie sehen die Spielplätze in Vierteln aus, wo sich keine Elternvereine darum kümmern, ob es noch Bibliotheken gibt und genügend Streetworker. Das ist alles Sache der Kommunen. Davon wird es abhängen, wie wir aus der Krise heraus kommen.

Worauf müssen wir bei einer Lockerung des Lockdowns achten, um möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten? Es wird ja befürchtet, dass viele mit Staatshilfe verhinderte Pleiten nun im Frühjahr doch noch kommen.

Weber: Die Corona-Rettungsschirme müssen weiter laufen, auch die Ökonomen sagen, dass unser Staat das bezahlen kann. Vor allem aber muss dieser harte Lockdown nun wirken. Wenn wir wieder hochfahren, dürfen wir nicht in den nächsten Lockdown stolpern. Dafür müssen wir alles tun.