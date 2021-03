Mescheder Einzelhändler bieten seit dem 8. März Shopping mit vorheriger Terminvergabe an. Hier ein Schild von Schuhhaus Gödde auf der Ruhrstraße in Meschede.

Corona Click&Meet in Meschede, Eslohe und Bestwig

Meschede/Bestwig/Eslohe. Einkaufen mit Termin ist seit dem 8. März möglich. Wir haben eine Liste mit hiesigen Händlern erstellt, die Click and Meet anbieten.

Die nächsten Lockdown-Lockerungen haben den hiesigen Einzelhandel erreicht. Ab sofort ist Einkaufen mit vorheriger Terminvergabe möglich. Wir haben eine Zusammenfassung aller Mescheder Einzelhändler erstellt, die das so genannte „Click and Meet“ anbieten. Neben der telefonischen Terminvereinbarung bieten einige Händler an, sich direkt vor Ort anzumelden.

Zum Start des neuen Angebots hatten sich am Montag bereits einige Kundinnen und Kunden in den Geschäften in der Mescheder Fußgängerzone eingefunden. Claudia Deinert, Shop-Managerin bei Tchibo auf der Ruhrstraße, war begeistert vom Verlauf des ersten Tages: „Unsere Kunden haben sich wirklich vorbildlich verhalten und bis 15 Uhr war auch immer etwas los. Danach wurde es weniger. Wir werden das nun die nächsten Tage beobachten und unsere Öffnungszeiten eventuell anpassen“, erklärt sie, dass natürlich möglichst jedem Kunden, der bei ihr einkaufen möchte, dies auch ermöglicht werden soll.

Meschede

Elektro Kramer, Am Kreishaus 10, Meschede: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel. 0291/95299030 oder 0175/952990, verkauf@elektrokramer.de oder vor Ort.

Stahl, Sanitär, Heizung, Eisenwaren, Werkzeuge Jos. Busch, Am Steinbach 12, Meschede: Montag bis Freitag von 7.30 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr, Terminvereinbarung unter 0291 / 29070, info@jos-busch.de oder vor Ort.

Cruse Mode, Ruhrstraße 1, Meschede: Terminvereinbarung unter Tel, 0291/2004159.

Bijou Brigitte, Ruhrstraße 4, Meschede: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Terminvereinbarung unter 0291/90249014

Ernstings Family, Ruhrstraße 26, Meschede: zu den üblichen Öffnungszeiten, Terminvereinbarung unter Tel. 0291/2000903.

Glück Hoch 2 Braut- und Abendmoden, Schützenstraße 11, Meschede: Terminvereinbarung unter Tel. 0176/71233585.

Modehaus Heide, Steinstraße 6, Meschede: Mo. bis Fr. von 9 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 14 Uhr, Terminvereinbarung unter 0291/2894 oder info@modehaus-heide.de oder direkt an der Tür fragen.

Preisparadies - Mode für Schnäppchenjäger, Stiftsplatz 15, Meschede: direkt an der Tür fragen oder Tel. 0291/2894.

DL Mode by Daniela Langer, Ruhrplatz 4, Meschede: zu den gewohnten Öffnungszeiten, Terminvereinbarung unter Tel. 0291/95277530.

Paul und Pauline, Damen- und Kindermode, Winziger Platz 14, Meschede: individuelle Terminvergabe unter Tel. 0151/44262742.

Paradiesvogel, Steinstraße 3, Meschede: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr. Terminvergabe unter Tel. 0171/3440639 oder petra.buesse@paradiesvogel.info.

Live & Enjoy by SK, Stiftsplatz 11, Meschede: individuelle Terminvergabe unter Tel. 0151/57425221.

Como Mode & Mehr, Rebell 2, Meschede: Mo., Di, Do., Fr., 11 bis 19 Uhr, Anfragen schriftlich unter Tel. 0177/5078946 oder como-mesched@web.de, Tel. 0291/52513.

Tchibo, Kaiser-Otto-Platz 2, Meschede: vorerst Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr, an Markttagen ab 9 Uhr und Samstag 10 bis 14 Uhr. Terminvereinbarung unter Tel. 029113079479.

Reisebüro Bongwald, Kaiser-Otto-Platz 1A, Meschede: Montag und Mittwoch 12 bis 17 Uhr, Di., Do., Fr. 10 bis 15 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel. 0291/2025560 oder info@reisebuero-meschede.de.

Unterwegs mit Weber, Winziger Platz 1, Meschede: Terminvereinbarung unter Tel. 0291/2162 oder info@unterwegs-weber.de.

Schuhhaus Stratmann, Ruhrplatz 3, Meschede: Tel. 0291/2365.

House of Gerry Weber, Ruhrstraße 2, Meschede: Terminvereinbarung unter Tel. 0291/95289190 oder 0151/40174300 oder ​​​​​​​hogw.meschede@gerryweber.de.

Jeans Fritz, Von-Stephan-Straße 5, Meschede: vorerst 10 bis 18 Uhr, samstags bis 14 Uhr, Terminvergabe unter Tel. 0291/9023619 oder termin-shopping@jeans-fritz.de

mobilcom-debitel, Ruhrstraße 4, Meschede: individuelle Terminvergabe unter Tel. 0291/95271381 oder 0171/7900909.

Taifun Store, Ruhrstr 1, Meschede: Terminvereinbarung unter Tel. 0291/9085007 oder 0171/5420086.

Schuhhaus Gödde, Ruhrstraße 11, Meschede: zu den bekannten Öffnungszeiten, Terminvereinbarung unter Tel. 0291/58534, 0171/6460094 oder info@goedde24.de.

Juwelier Christine, Rebell 2, Meschede: Terminvereinbarung unter Tel. 0171/9538460.

Raumausstattung Janek, Kaiser Otto Platz 2, Meschede: Terminvereinbarung unter Tel. 0291/6614 oder​​​​​​​raumausstattung-janek@gmx.de.

Style In, Winziger Platz 12, Meschede: zu den bekannten Öffnungszeiten, Terminvereinbarung unter Tel. 0291/95284571 oder 0151/25590290.

Sauer Schmuck & Optik GmbH, Zeughausstr. 8, Meschede: Terminvereinbarung unter Tel. 0291/9529810 oder schmuck@sauer-meschede.de.

Stilecht, Winziger Platz 4, Meschede: Terminvereinbarung unter Tel. 0177/6006171.

Rose Handwerk, Zum Wassersturm 14, Freienohl: individuelle Terminvereinbarung unter 02937/969890 oder info@rose-handwerk.de

Raumkreationen Sandra Kaiser, Christine-Koch-Straße 30, Freienohl: Termine vor Ort beim Kunden oder im Musterzimmer möglich, Voranmeldung unter Tel. 02903 851607.

Intersport Pilz, Enster Str. 2, Meschede: Mo-Fr. 9:30 bis 18 Uhr, Sa. 9:30 – 16 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel. 0291/82200 oder info@sport-pilz.de.

Modehaus Humpert, Haupstr. 14, Freienohl, Terminvereinbarung unter Tel. 02903/540.

GINA LAURA Mode, Ruhrstr.13, Meschede. Terminvereinbarung unter : 0291/6637 / Mo.-Fr. 10:00-16:00, Sa. 10:00-14:00 oder direkt vor der Tür.

Domicil Möbel Schröer, Bahnhofstr. 39, Freienohl: Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung: Mo – Fr: 10 bis 18 Uhr, Sa: 10 bis 16 Uhr, Kontaktmöglichkeiten: 0 29 03 – 77 26, E – Mail: info@moebel-schroeer.de.

Möbel Knappstein, Filiale in Meschede Gewerbegebiet Enste Schneidweg 8, 59872 Meschede: Mo.-Fr. 10-19 Uhr, Sa. 10-18 Uhr, Kontaktmöglichkeiten: 0291 / 9980-299, Hinweis: Spontan-Termin auch direkt vor den Einrichtungshäusern erhältlich

Knappstein Gartenmöbel-Fachmarkt, Enster Str. 1, Mo. + Mi.-Fr. 10-19 Uhr, Sa. 10-18 Uhr, Kontaktmöglichkeiten: 0291 / 9980-299, Hinweis: Spontan-Termin auch direkt vor den Einrichtungshäusern erhältlich.

Vodafone/Unitymedia Shop, Ruhrstr. 13, Meschede: Mo -Fr von 10-15 Uhr, plus bei Bedarf zu weiteren individuellen Zeiten. Termine können unter Tel. 029114497160 oder 0175 3537628 abgesprochen werden.

Eslohe

Allianz Generalagentur Habbel, Hauptstr. 4, Eslohe: 8 bis 12:30 Uhr und 14 bis 19 Uhr. Terminvereinbarung unter Tel. 02973/9747500 oder Agentur.habbel@allianz.deOnline-Terminbuchung unter https://vertretung.allianz.de/agentur.habbel/.

Orthopädie und Schuhtechnik Thomas Keite e.K., Hauptstr. 9359889 Eslohe: Tel.: 02973/486.

Kersting-Reisen, Schultheißstraße 3, Termine können unter 02973 9798-0 oder per Mail an info@reisebuerokersting.de vereinbart werden.

Geschenkladen Lange, Hauptstraße 69, Eslohe: Mo.-Fr. 9.30 bis Uhr 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, Sa. 9.30 bis 13 Uhr. Terminvereinbarung unter Tel. 02973/6225 oder 0151/25615101.

Mieder & Wäsche Quinkert, Eslohe: Mo. bis Fr. 9:30 bis 12:30 Uhr und 14:30 bis 18 Uhr, Sa. von 9:30 bis 13 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel. 02973/81265.

Cookimo Shop, Braukweg 28, Eslohe: Mo. bis Fr. 9 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 14 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel. 0 29 73/97 13-25.

Institut Hautnah, Hauptstraße 41, Institut 02973/6288, Praxis 02973/809959, Fax 02973-809956. Telefonische Bestellung der Produkte und Abholung nach Vereinbarung, alle Behandlungen uneingeschränkt buchbar.- Bei Behandlungen, in denen das Tragen der Maske nicht möglich ist, muss ein tagesaktueller, negativer Coronatest vorliegen. Es besteht die Möglichkeit der Testung zum Selbstkostenpreis durch professionelle Tests und medizinisch geschultes Personal.

Tintenfass, Hauptstraße 67, Mo.- Fr. von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18.00 Uhr, Sa. von 9 bis 12.30 Uhr, Tel.: 02973-1343, Whats App: 02973-1343, E-Mail: info@tintenfass-eslohe.de, Onlineshop: www.tintenfass-eslohe.de. Als Buch- und Schreibwarenhandel ist das Geschäft normal geöffnet.

Perfect Day Braut- und Festmode, Hauptstraße 48, 02973 9749646, lena@my-perfect-day.com.

Modehaus Stinn, Papestraße 25, 02973-752, Mobil 0172-9047016, info@modehaus-stinn.de

Bestwig

Elektro-Maschinen Hegener, Bundesstraße 110, Bestwig: Mo-Sa: 9:30 bis 12:30 Uhr Mo-Fr: 14 bis 17 Uhr, Tel.: 02904/3095 oder 0151/51256024, info@maschinen-hegener.de.

Möbel Markt Bestwig, Bundesstraße 135, Bestwig: Terminvergabe während der Öffnungszeiten unter Tel. 02904/97170 oder info@mmb-moebel.de.

Doeker Schenken und Wohnen / Möbel- und Bauschreinerei, Ludwigstraße 2, 02904/2358, info@doeker-bestwig.de.

Elektro Hegener, Bundesstraße 168, 02904/97880, elektro-hegener.gl@web.de.

Reisebüro Hegener, Bundesstraße 175, 02904/513, reisebuero@hegener.de. Max. 4 Personen an 2 Beratungstischen, Zeiten können über die Kontaktdaten gebucht werden.

Henke Fachmarkt für Hausgeräte + Hausrat / Spielzeugland, Bundesstraße 132-133, 02904/2292, kontakt@henke-bestwig.de. Click&Meet für folgende Warengruppen: Haushaltsgroßgeräte, Kaffeevollautomaten, Kamin- und Pelletöfen, Gasgrill, buchbar ab Mittwoch auf www.henke-bestwig.de.

Henke Gartenmöbel, Bundesstraße 154, 02904(704520, gartenmoebel@henke-bestwig.de.

Fliesen Lange, Bundesstraße 47, 02904/2075, mail@lange-fliesen.de.

Middel Büroeinrichtungen, Marienstraße 5a, 02904 97070, info@middel.de.

Schrewe Küchen | Möbel | Design, Bundesstraße 26, info@schrewe-einrichten.de.

Raumausstattung Thomas Hilgenhaus, Briloner Straße 13, 02904/2339, info@hilgenhaus.de

Schmallenberger Einzelhändler, die Click and Meet anbieten, erscheinen in unserer Ausgabe am Donnerstag, 11. März.

Neben den Einzelhändlern sind zum Beispiel auch Autohäuser und KFZ-Sachverständige wieder geöffnet. Die Onlineversion dieser Auflistung kann fortlaufend aktualisiert werden. Einzelhändler, die noch nicht aufgeführt sind, können sich gerne unter meschede@westfalenpost.de bei der Redaktion melden und werden umgehend nachgetragen.