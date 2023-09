Bund kauft FFP2-Masken in Asien statt im Sauerland

Das Maschinenbau Unternehmen Schneider Technologies in Lennestadt hat in Pandemie-Zeiten die Produktion komplett umgestellt. Statt Maschinenteile herzustellen, wurden 2021 Corona-Schutzmasken (FFP2) produziert. Das wurde mit einem Millionenbetrag vom Bund subventioniert, der aber weiter überwiegend in Asien einkauft.