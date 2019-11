Kampf gegen Geldwäsche – wie die Finanzaufsicht vorgeht

Essen. Die Geldwäsche-Verdachtsfälle in Deutschland häufen sich. Die Finanzaufsicht Bafin greift durch. Interview mit Bafin-Exekutivdirektor Pötzsch.

In Sachen Geldwäsche steigen von Jahr zu Jahr die Verdachtsmeldungen. Wie aktuell das Thema ist, zeigt eine Großrazzia im Zusammenhang mit dem hierzulande verbotenen „Hawala-Banking“: Mutmaßlich illegal erworbenes Vermögen in Millionenhöhe sei am legalen Bankensystem vorbei in andere Staaten transferiert worden, berichtet das Landeskriminalamt NRW. Bei der deutschen Finanzaufsicht Bafin ist Thorsten Pötzsch als Exekutivdirektor für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und verbotenen Geschäften zuständig. In unserem Interview spricht Pötzsch darüber, warum bei der Geldwäsche der Immobilienhandel, Juweliere sowie der Kunst- und Antiquitätenhandel eine wichtige Rolle spielen. „Aus Sicht eines Aufsehers wäre es erwägenswert, bei Transaktionen beispielsweise über 15.000 Euro einen Verzicht auf Bargeld zu verlangen“, regt der Bafin-Exekutivdirektor an. In Deutschland gibt es derzeit keine Obergrenzen für Bargeld-Geschäfte. „Mir will aber nicht recht einleuchten“, sagt Pötzsch, „warum es unbedingt möglich sein soll, eine Immobilie für 500.000 Euro mit Bargeld zu erwerben“.