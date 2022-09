Westfleisch: Tierschützer beklagen massive Tierquälerei

Sankt Augustin/Münster. Tierschützer werfen dem Fleischkonzern Westfleisch massive Tierschutz-Verstöße vor. Kranke und verdreckte Tiere bei mehreren Schweine-Bauern.

Der Fleischkonzern Westfleisch mit Sitz in Münster steht wegen massiver Tierquälerei bei mehreren seiner Zuliefer-Betrieben in der Kritik. Der Verein „Deutsches Tierschutzbüro“ hat Anzeige gegen insgesamt sieben Schweine-Bauern gestellt. Bei jetzt veröffentlichten Undercover-Recherchen von Tierschützern seien 100 Stunden Videomaterial dokumentiert worden, die kranke, stark verdreckte oder gar tote Schweine in Ställen zeigten, die für die Fleischproduktion für Westfleisch gemästet werden.

Konkret beschuldigt das Tierschutzbüro sieben Westfleisch-Zulieferer, davon sechs in NRW und einen in Niedersachsen. Genannt werden u.a. ein Schweinemastbetriebe in Velen im Kreis Borken und weitere in Ibbenbühren, Kalletal, Salzkotten und Borgentreich, Kal und in den Kreisen Lippe, Paderborn und Warendorf.

Kranke Schweine in Ställen ohne tierärztliche Hilfe

„Die Bilder, die uns zugespielt wurden, zeigen in allen Mastbetrieben katastrophale Zustände und eklatante Verstöße gegen das Tierschutzgesetz“, sagt Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros. So seien Schweine in Ställen angetroffen worden mit blutig gebissenen Schwänzen und Ohren, schweren Augenentzündungen oder eitrigen Wunden am Körper. In mehreren Fällen seien kranke Tiere augenscheinlich ohne die notwendige tierärztliche Hilfe gehalten worden, lautet die Kritik. Auch sei mit Hilfe versteckter Kameras dokumentiert worden, wie Schweine verbotener Weise mit Elektro-Schockern zum Transport in den Schlachthof getrieben worden seien, heißt es in einer Mitteilung, die am Mittwochmorgen verbreitet wurde.

Bei Westfleisch war am Morgen noch niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Eine Anfrage zu den Vorwürfen liegt dort vor. Laut Tierschutzbüro seien alle Fälle vor der Veröffentlichung den zuständigen Veterinärbehörden vorgelegt worden, die strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet hätten.

Tierschutzbüro: „Überall das gleiche Bild“ von Missständen in Schweine-Ställen

Das Unternehmen Westfleisch wirbt damit, sein Fleisch „direkt vom Bauern“ zu beziehen. Westfleisch ist nach eigenen Angaben bei Schweinen „einer der größten Fleischvermarkter in Deutschland und Europa.“ Produkte würden laut Tierschutzbüro in allen Discountern und Supermarktketten verkauft, laut Tierschutzbüro schlachte Westfleisch im Jahr etwa acht Millionen Schweine. „Der gute Umgang mit Tieren entlang der Prozesskette ist für uns eine Selbstverständlichkeit“, behauptet Westfleisch in seiner online zu findenden „Leitlinie Tierschutzmanagement“.

Beim Tierschutzbüro hält man die dokumentierten Verstöße nicht für Einzelfälle sondern für eine Folge des „Systems“ von Massenhaltung und „Billigfleisch“. Die genannten Aufnahmen seien zwischen Februar und Juni diesen Jahres gemacht worden, sagt Jan Peifer auf Anfrage, die Strafanzeigen gegen die betroffenen Betriebe seien im gleichen Zeitraum gestellt worden. Letztlich habe man sich über die zu sehende Tierquälerei nicht mehrwundern können: „Seit Jahren veröffentlichen wir immer wieder erschreckendes Bildmaterial aus Schweinemastbetrieben“, sagt Tierbüro-Vorstand Jan Peifer. Die sieben genannten Betriebe seien „wahllos“ ausgeguckt worden - in allen haben sich das „überall gleiche Bild“ von Missständen gezeigt.

Tierschutzbüro: „Seit 20 Jahren ändert sich nichts“

In einem Bericht des ZDF-Magazins „Frontal 21“, der am Dienstagabend ausgestrahlt wurde, stellte sich einer der beschuldigten Landwirte den Vorwürfen. Er sprach davon, er habe zeitnah auf die Krankheitsfälle unter seinen Schweinen reagiert, auch der Tierarzt sei „von Anfang an“ eingebunden gewesen. Mehrere Maßnahmen, u.a. Futter-Umstellung, habe der Landwirt veranlasst, schließlich sogar auf eine andere Schweinerasse umgestellt, seitdem laufe es besser im Stall. „Kein Landwirt hat Interesse daran, kranke Tiere im Stall zu haben“, wird der Landwirt zitiert.

Der Verein Deutsches Tierschutzbüro hat die genannten Fälle dokumentiert und zeigt auf seiner Website (externer Link) Auszüge aus den genannten Videoaufnahmen. Sie zeigen Schweine in laut Tierschutzbüro eindeutiger „Qualzucht“, gegen die Tierschützer seit Jahrzehnten zu Felde ziehen.

Verbraucher ist gefordert - Tierschützer raten zur veganen Lebensweise

„Seit 20 Jahren ändert sich einfach nichts“, beklagt Peifer. So sei es seit 20 Jahren gesetzlich erlaubt, ein Schwein auf 0,75 Quadratmeter Fläche zu halten. „99 Prozent der Schweine in Deutschland werden in der Massentierhaltung auf Spaltenböden ohne Auslauf gehalten“, kritisiert Peifer: „Das sind unglaubliche Zustände.“

Als Konsequenz sieht man beim Tierschutzbüro zwar auch Politik und Handel gefordert, für eine bessere Schweinehaltung zu sorgen, die auch Anreize schafft, dass Bauern sich ihr öffnen. Vor allem aber steht laut Peifer der Verbraucher im Fokus: „Wir können daher den Menschen nur noch die vegane Lebensweise empfehlen.“

