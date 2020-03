Werl: Landwirte fühlen sich ohnmächtig gegenüber Aldi

Der Lebensmittelgipfel im Kanzleramt ist gerade einmal fünf Wochen her. Der Versuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (beide CDU), mit den Branchenriesen wie Rewe, Edeka, Lidl und eben Aldi zu einer fairen Preisgestaltung für Lebensmittel wie Fleisch und Milch zu kommen, erscheint den Landwirten wie eine Farce.

Die Ankündigung von Aldi-Nord und Aldi-Süd, vorzeitig Preis-Verhandlungen mit den Molkereien führen zu wollen, sei vor diesem Hintergrund „ein Schlag ins Gesicht der Milchbauern in Deutschland“, beschreibt Tobias Vornweg die Gemütslage in der Branche und am frühen Montagmorgen am Zentrallager von Aldi-Nord in Werl. Vornweg ist Milchbauer aus dem Sauerland, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Eslohe.

Auch in Wuppertal und Radevormwald gab es Blockaden. In Werl seien rund 150 Bauern, viele mit Schleppern, vor Ort gewesen. Der Landwirtschaftsverband Westfalen-Lippe sprach von rund 200 Landwirten mit 100 Traktoren und einer spontanen Aktion, hinter der keine Organisation gestanden habe. „Die ganze Nacht war friedlich“, berichtet Vornweg. Vor Ort seien nicht nur Milchviehhalter gewesen, sondern auch Ackerbauern und Schweinezüchter. Immer wieder kehrende Proteste in den vergangenen Jahren haben die Solidarität unter Landwirten offenbar gestärkt. Bei der Marktmacht von Aldi & Co. erscheint dies auch notwendig.

„Corona“ als Begründung für Preissenkung

Konkret es geht es dabei um die Vergütung von Frisch- und Trinkmilch. Und am Ende fühlen sich die Landwirte offenbar ohnmächtig einem Preisdiktat ausgeliefert, das der Discounter aktuell mit Schwierigkeiten durch das „Corona-Virus“ begründet.

Auf die Betroffenen dürfte dies wie aus der Luft gegriffen wirken. Jedenfalls ließ es die ohnehin kurze Hutschnur am Sonntagabend zünden. Per Whatsapp und Facebook wurde spontan und bundesweit zu einer Blockade der Aldi-Zentrallager aufgerufen, um ein Zeichen zu setzen. „Weiter nach unten können wir nicht mit den Preisen“, sagt Vornweg auch mit Blick auf die zuletzt durch dürre Ernten gestiegenen Futtermittelpreise.

Viel mehr als protestieren können die Landwirte kaum. Dass sich die Marktmacht in Deutschland auf nur noch vier Große konzentriert, werfen die Bauern auch dem Kartellamt vor. Die Bonner Bundesbehörde habe in den vergangenen Jahren jede Übernahme durchgewunken. Mit Unterstützung aus dem Wirtschaftsressort der Bundesregierung. Bei den Molkereien sei das Gegenteil der Fall. „Hier werden Fusionen immer abgeschmettert“, kritisiert der Esloher Landwirt Vornweg.

Der Macht der Branchenriesen können aus Sicht der Landwirte aktuell allenfalls die Verbraucher beikommen. Am Ende würde über Preise auch an der Ladenkasse entschieden. Es sei dann eben die Frage, wer bereit sei, für regionale Produkte ein paar Cent mehr auszugeben als für Importmilch aus Irland oder anderen EU-Ländern.