Bis zum Jahresende soll es 100 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland geben – doch der Einsatz im Pkw-Bereich ist umstritten, die wenigen verfügbaren Modelle sind teuer.

Berlin. Deutschland soll bei Wasserstofftechnologie im Mobilitätsbereich führendes Herstellerland werden, fordert Verkehrsminister Scheuer.

Mitten in der Corona-Krise trifft die Bundesregierung eine der wichtigsten industriepolitischen Weichenstellungen, um fossile Kraftstoffe in Industrie und Verkehr zu ersetzen. Wasserstoff soll beim Erreichen der Klimaziele einen entscheidenden Beitrag leisten. Nach monatelangem Streit haben sich Union und SPD auf die Nationale Wasserstoffstrategie geeinigt. Das Kabinett soll den Plan, für den sieben Milliarden Euro aus dem Konjunkturpaket bereitstehen, an diesem Mittwoch beschließen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer verbindet mit der Wasserstoffstrategie hohe Erwartungen an die deutsche Industrie. „Die Wasserstofftechnologie ist in Deutschland vorhanden, und bei der Forschung sind wir sehr weit“, sagt der CSU-Politiker unserer Redaktion. „Es ist aber wichtig, dass wir uns gerade im Bereich der Mobilität auch als das führende Herstellerland in Europa und der Welt positionieren.“

Im Verkehrsbereich erwartet der Minister „relativ schnell“ Wasserstoffantriebe bei Bussen und Lastwagen: „Die ehrgeizigen CO-Ziele im Straßenverkehr sind nur machbar durch Innovationen wie diese.“

Ökostrom-Abgabe verteuerte Produktion bislang enorm

Im Mittelpunkt der Strategie mit einem 35 Punkte umfassenden Aktionsplan steht „grüner“ Wasserstoff. Dieser wird klimaneutral mithilfe von erneuerbaren Energien produziert. In der Stahlindustrie soll Wasserstoff die klimaschädliche Kohle ersetzen. Im Verkehrssektor gilt Wasserstoff vor allem auf langen Strecken als Alternative zu Benzin und schweren Akkus, für Flugzeuge lässt sich klimaneutraler Kraftstoff gewinnen.

Doch die Produktion ist aufwendig und extrem teuer. Hersteller müssen für den benötigten Strom bislang die Ökostrom-Abgabe zahlen. Dafür soll künftig der Bund aufkommen und so wettbewerbsfähige Preise ermöglichen.

„Bestes Wasserstoff-Tankstellennetz in ganz Europa“

Wasserstoff gibt es in Deutschland an aktuell 84 Tankstellen. Minister Scheuer sieht darin eine gute Grundlage für den Einsatz der Technologie im Verkehr. Bis zum Jahresende sollen es 100 sein, zehn bis 15 weitere kommen jährlich hinzu. „Damit haben wir schon heute das beste Wasserstoff-Tankstellennetz in ganz Europa“, betont Scheuer. „Jetzt braucht es die passenden Produkte dazu.“

Die sind bislang rar – und der Einsatz von Wasserstoff im Pkw-Bereich ist umstritten. Nur asiatische Hersteller bieten Modelle zum Kauf an – die Preise sind für die meisten unerschwinglich. Scheuer macht eine klare Ansage an die deutschen Hersteller, die schon bei der Elektromobilität zu zaghaft waren: „Da hätte ich ehrlich gesagt lieber Fahrzeuge made in Germany.“

Der Minister erwartet eine Initialzündung. „Die Bundesregierung baut mit ihrer Nationalen Wasserstoffstrategie massiv Druck auf, die Mobilität der Zukunft mit Innovationen zu gestalten. Jetzt sind die Hersteller am Zug“, sagt Scheuer. „Wir brauchen jetzt Produkte zum Anfassen und Testen. Da ist bislang viel zu wenig vorhanden.“

Daimler kooperiert bei Lastwagen mit Volvo

Tatsächlich nimmt das Thema langsam Fahrt auf. Daimler hat am Montag seine Pläne für ein Brennstoffzellen-Gemeinschaftsunternehmen mit dem Lastwagenbauer Volvo konkretisiert. Die Partner wollen die Antriebstechnik für schwere Nutzfahrzeuge in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in Serie produzieren.

Zudem kündigte Thyssenkrupp an, die Produktion von Wasserstoffanlagen hochzufahren. Der Essener Konzern könne jährlich ab sofort Elektrolysezellen mit einer Gesamtleistung von einem Gigawatt fertigen. Bei der Elektrolyse wird Wasser in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff gespalten.

Die Wasserstoffstrategie sieht vor, dass bis ins Jahr 2030 eine Produktionskapazität von fünf Gigawatt zur Verfügung steht. Bis 2035 soll die Leistung dann doppelt so hoch sein.

Bei der Eisenbahn sofort umsetzbar

Geht es nach Minister Scheuer, dürfte die Technik bis dahin bei der Eisenbahn schon weit verbreitet sein. Wasserstoff sieht er hier als eine Alternative zur aufwendigen Elektrifizierung von Regionalstrecken mit wenig Verkehr: „Die Wasserstofftechnologie kann hier eine sehr klimafreundliche und sofort umsetzbare Lösung sein.“ Der Minister verweist auf einen Testlauf in Niedersachsen mit in der Region produzierten Zügen des Herstellers Alstom: „Die Bundesländer zeigen bei diesem Thema sehr großes Interesse.“

Kooperation mit Marokko

Für die energieaufwendige Wasserstoffproduktion hat die Regierung auch internationale Kooperationen im Blick. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Forschungsministerin Anja Karliczek (beide CDU) unterzeichnen heute eine Absichtserklärung für die erste Produktionsanlage für grünen Wasserstoff im sonnenreichen Marokko.

„Deutschland braucht mehr grüne Energie für die Verkehrs- und Energiewende. Afrika kann sie liefern“, sagt Müller unserer Redaktion. „Wir haben Technologie und Know-how. Afrika hat ideale Bedingungen für die Herstellung klimaneutraler Kraftstoffe wie grüner Wasserstoff.“ So soll mit Wasserstoff der CO2-Ausstoß verringert werden.

Die Vision des Ministers: Grüner Wasserstoff wird das saubere Öl von morgen, bietet jungen Leuten in Marokko mit Arbeitsplätzen eine Perspektive und sichert Deutschland die Technologieführerschaft. Das Interesse in Nord­afrika und Südamerika sei groß.