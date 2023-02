Warum die Ukraine Thyssenkrupps kleinstes U-Boot haben will

Essen. Die Ukraine fordert nach Panzern und Kampfjets nun auch ein deutsches U-Boot. Warum es unbedingt das kleine 212 A von Thyssenkrupp sein soll.

Noch am Tag der historischen Entscheidung Deutschlands, der Ukraine Kampfpanzer zu liefern, forderte das von Russland angegriffene Land auch Kampfjets. Was Bundeskanzler Olaf Scholz genervt ablehnte und vor einem „Überbietungswettbewerb“ um immer neue Angriffswaffen warnte. Doch aus Kiew kommt bereits der Wunsch nach einer weiteren Ausweitung der militärischen Unterstützung: Ein U-Boot aus der Schmiede von Thyssenkrupp wünscht sich die ukrainische Regierung, um Russlands Schwarzmeerflotte bekämpfen zu können.

Einmal mehr war es an Andrij Melnyk, damit vorzupreschen: Wissend, dass er sich damit „einen neuen Shitstorm“ einhandeln werde, twitterte er: „Deutschland (Thyssenkrupp) produziert eines der weltbesten U-Boote der HDW-Klasse 212A. Die Bundeswehr hat sechs dieser U-Boote. Warum schickt Ihr uns nicht eines davon in die Ukraine?“ Der für seine wenig diplomatische Art bekannte frühere ukrainische Botschafter in Deutschland und jetzige Vizeaußenminister seines Landes erläuterte auch, was er damit vorhat: „Dann kicken wir die russische Flotte aus dem Schwarzen Meer.“

Ukrainische Marine weitgehend machtlos

Warum es ausgerechnet dieses U-Boot sein soll, erklärt sich aus der militärischen Lage im Schwarzen Meer: Die Ukraine bekämpft die russischen Schiffe von der Küste aus mit Raketen sowie mit fliegenden und neuartigen schwimmenden Seedrohnen. Eine wehrhafte Marine auf und unter Wasser hat sie nicht mehr. „Sie ist zwar dazu befähigt, ihre Küsten zu schützen. Allerdings fehlen ihr die notwendigen Seestreitkräfte, um auf das Meer wirken zu können“, beschreibt die Bundeswehr in einem aktuellen Dossier die Lage der ukrainischen Marine.

Haben Sie schon in unseren WAZ-Podcast reingehört? Im Wirtschaftsreporter bekommen Sie alle zwei Wochen ein spannendes Gespräch mit einem Wirtschaftsexperten aus der Region. Hören Sie jetzt die aktuelle Folge:

Weil eine offene Konfrontation auf dem Meer mit westlichen Seestreitkräften für die Nato als direkte Kriegsbeteiligung nicht infrage kommt, setzt Melnyk die abschreckende Wirkung auch eines einzelnen U-Boots, das auch weit vor der Küste kreuzende russische Schiffe bedrohen könnte. Dafür eignet sich die Bootsklasse 212A ganz besonders. Denn es ist mit 56 Metern das kleinste U-Boot aus der Thyssenkrupp-Werft, kann deshalb in sehr geringen Tiefen operieren, etwa vor Küsten. Es ist mit seinem Wasserstoff-betriebenen Brennstoffzellen-Antrieb extrem leise und Unternehmensangaben zufolge „fast unmöglich zu orten“.

Thyssenkrupp-U-Boot für seichte Gewässer geeignet

„Diese Boote bieten hervorragende Fähigkeiten, um unabhängige Langzeitmissionen in der Tiefsee sowie in extrem flachen Gewässern durchzuführen, und sind ideal geeignet für unentdeckte Aufklärung und Überwachung, auch in Gebieten, in denen der Einsatz anderer Seestreitkräfte nicht möglich oder nicht erwünscht ist“, wirbt Thyssenkrupp auf seiner Homepage für sein 212A. Das „luftunabhängige“ U-Boot kann sehr lange unter Wasser bleiben, der längste bisherige Tauchgang dauerte 18 Tage. Die Bundeswehr besitzt sechs dieser U-Boote, Italien vier.

Aus dem Essener Dax-Unternehmen mit seiner Marine-Werft in Kiel gab es mit Verweis auf die alleinige Zuständigkeit der Bundesregierung dazu keine Stellungnahme. Das Bundesverteidigungsministerium äußerte sich auf Anfrage unserer Redaktion ebenfalls nicht zum U-Boot-Wunsch aus der Ukraine. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bereits eine rote Linie beim Thema Kampfjets gezogen. Er will unbedingt vermeiden, dass Deutschland Kriegspartei wird. Nach den Buchstaben des Völkerrechts reicht die Lieferung der Leopard-Panzer dafür nicht aus.

Rheinmetall erlebt Auftragsflut

Die Rüstungsindustrie im Westen Deutschlands hat lange relativ leise relativ gute Geschäfte gemacht. Russlands Überfall auf die Ukraine hat ihr nicht nur eine neue Auftragsflut beschert, sondern auch eine ganz neue Öffentlichkeit. Der Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern steht im Zentrum – als wichtigster deutscher Produzent von Waffen, Panzern, Flugabwehrsystemen und Panzern. Das Unternehmen meldet fast täglich neue Aufträge. Um die vielen neuen Bestellungen der Bundeswehr und aus dem Ausland abarbeiten zu können, sucht Rheinmetall tausende zusätzliche Beschäftigte.

Oft gelesene Texte aus der Wirtschaft finden Sie hier:

Thyssenkrupp hat in den vergangenen Jahren mit spektakulären Aufträgen für seine Marine-Werft das Ruder in dieser lange ungeliebten Sparte herumgerissen. 2021 erhielt Thyssenkrupp Marine System seinen bisher höchstdotierten Auftrag: Norwegen und Deutschland bestellten sechs U-Boote der Dolphin-Klasse für insgesamt 5,5 Milliarden Euro. Anfang 2022 folgte ein Auftrag aus Israel für drei neue „Dakar“-U-Boote im Wert von drei Milliarden Euro.

Thyssenkrupp sieht 30-Milliarden-Markt für Marine

Marine-Systems-Chef Oliver Burkhard sieht noch viel mehr Potenzial, der Markt für die Rüstungstochter des Industriekonzerns habe sich bis 2030 auf rund 30 Milliarden Euro verdreifacht, sagte er wenige Monate nach seinem Amtsantritt als Spartenchef im Mai. Vor allem von der deutschen Marine erhofft er sich weitere Aufträge für die neue Stealth-Klasse aus Kiel. Bereits jetzt sind die Werften des Traditionskonzerns auf mindestens zehn Jahre ausgelastet.

Daran, dass viele Aktionärinnen und Aktionäre des MDax-Konzerns und deshalb auch der Konzernvorstand mit dem Rüstungsgeschäft fremdeln, hat das nichts geändert. Zumal Marine Systems mit seinen knapp 7000 Beschäftigten trotz der milliardenschweren Auftragspipeline kaum Geld verdient. Ein Teilverkauf an Finanzinvestoren mit anschließendem Börsengang ist ebenso denkbar wie eine Fusion, vorzugsweise mit einem europäischen Partner. Dass Thyssenkrupp sein Rüstungsgeschäft ganz in ausländische Hände geben könnte, ist spätestens seit Kriegsbeginn in der Ukraine undenkbar, weil die Bundesregierung das nicht zulassen will.

Auf der virtuellen Hauptversammlung an diesem Freitag dürften die Anteilseigner dazu einige Fragen an Konzernchefin Martina Merz haben. Sie hatte vor einem Jahr auf dem Aktionärstreffen Spekulationen über einen Verkauf der Werften geschürt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft