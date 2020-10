Nächste Woche kommt es wieder zu Streiks: Am Montag und Dienstag werden in Hagen keine Busse fahren.

Warnstreik Warnstreiks in Hagen: Zwei Tage überhaupt kein Busverkehr

Hagen . Die Gewerkschaften haben für Montag und Dienstag erneute Streiks in Hagen angekündigt. Einen Notfahrplan wird es nicht geben.

Die Gewerkschaften haben für kommenden Montag und Dienstag, 19. und 20. Oktober, im Rahmen der Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst erneut Warnstreiks angekündigt. Davon betroffen sind an beiden Streiktagen voraussichtlich auch die Hagener Straßenbahn AG (HST) sowie die Tochterunternehmen Habus und Sander Reisen.

Kein Personal für Notfahrplan

Der HST steht somit nicht genügend Fahrpersonal zur Verfügung, um einen Notfallfahrplan aufzustellen. Das bedeutet, dass montags und dienstags keine Busse in Hagen fahren werden.

Ein Hinweis für die Ticket-Abonnenten: An Streiktagen entfällt die Mobilitätsgarantie und die Anschlussgarantie.

Da am Dienstag, 20. Oktober, voraussichtlich auch die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) vom Streik betroffen ist, bleibt das KundenCenter am Hauptbahnhof geschlossen. Das ServiceCenter in der Körnerstraße ist voraussichtlich wie üblich geöffnet.