Warnstreiks: Beschäftigte im NRW-Handel wollen mehr Lohn

Beschäftigte im Handel haben am Montagmorgen am Niederrhein ihre Arbeit niedergelegt.

Duisburg/Wesel. Mit einem Warnstreik demonstrieren Beschäftige im Handel für mehr Lohn. In Duisburg ist der IKEA-Markt betroffen, in Wesel wird Oxoid bestreikt.

Beschäftigte des Lebensmitteleinzelhandels sowie des Groß- und Außenhandels haben in mehreren Betrieben in Nordrhein-Westfalen am Montagmorgen vorübergehend ihre Arbeit niedergelegt. Betroffen seien sieben Betriebe unter anderem in Neuss, Viersen, Wesel und Duisburg, wie ein Verdi-Sprecher in Wesel am Morgen mitteilte.

An allen sieben Streikorten rechnet die Gewerkschaft mit einer Streikbeteiligung von etwa 300 bis 400 Personen. Der Warnstreik endet in der Nacht von Montag auf Dienstag um Mitternacht. Es sei „eine kleine Warnung an die Arbeitgeber“, teilte der Sprecher mit.

IKEA in Duisburg von Streik betroffen

Wie der Sprecher auf Nachfrage mitteilte, streiken in Duisburg Beschäftigte des IKEA-Marktes sowie von Edeka-Filialen in Duisburg-Neudorf und Duisburg-Buchholz.

In Wesel haben Beschäftigte des Unternehmens Oxoid ihre Arbeit niedergelegt. Der Warnstreik habe dort mit der Schicht um 5 Uhr begonnen, sagte der Sprecher.

Streiks in weiteren NRW-Städten stehen bevor

Aufgrund der Corona-Pandemie würden die Streikenden direkt wieder nach Hause geschickt, sagte ein Sprecher in Neuss, wo der Warnstreik in einem Großhandelsunternehmen um 6 Uhr begonnen hatte. Größere Aktionen seien nicht geplant.

Verdi fordert für die Beschäftigten beider Branchen 4,5 Prozent plus 45 Euro mehr Lohn, Gehalt und Ausbildungsvergütung, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Im Einzelhandel soll eine Mindestbezahlung von 12,50 Euro pro Stunde gelten. Außerdem fordert Verdi eine Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge. „Konkurrenz darf nicht über Lohndumping stattfinden“, sagte der Sprecher in Wesel.

Die Verhandlungen im Groß- und Außenhandel werden am 26. Mai, im Einzelhandel am 27. Mai fortgesetzt. Bis dahin wollen die Verdi-Mitglieder mit einem „Wellenstreik“ in weiteren Städten ihren Unmut zum Ausdruck bringen, so der Gewerkschaftssprecher.

In der vergangen Woche wurden bereits Betriebe in Köln, Hagen, Hamm und Ratingen bestreikt. (dpa/mein)

