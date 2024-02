Berlin Bei der Lufthansa kommt es erneut zu einem ganztägigen Streik. Diese Standorte sind laut Verdi von dem Arbeitsausstand betroffen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem gut eintägigen Warnstreik ab Dienstag aufgerufen. Betroffen von dem Streik sind im Passagierbereich ab 4 Uhr morgens diese Lufthansa-Standorte:

Frankfurt am Main

München

Hamburg

Berlin

Düsseldorf

Köln-Bonn

Stuttgart

Der Warnstreik soll am Mittwoch um 7.10 Uhr enden. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigte am Boden in Konzerngesellschaften wie Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik oder Lufthansa Cargo.

