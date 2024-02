Venture Capital Ruhr bringt auch ungewöhnliche Partner zusammen. „Für Frosty Pizza aus Hürth bei Köln konnten wir sogar ein Metallbau-Unternehmen aus dem Ruhrgebiet das Investor vermitteln“, sagt Stefan Grave von der IHK Mittleres Ruhrgebiet.

Am 14. März steht die nächste Pitch-Runde an, bei der Start-ups ihre Geschäftsideen einem Kreis von Mittelständlern vorstellen können.

Info: Venture Capital Ruhr - IHK Mittleres Ruhrgebiet

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.