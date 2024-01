San Francisco/Washington Zehn Jahre nach ihrer Einführung ist der Bitcoin erwachsen geworden. Die US-Börsenaufsicht genehmigt den Handel mit Krypto-ETF.

Die US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC hat den Weg zu börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) frei gemacht. Eine entsprechende Mitteilung wurde am Mittwoch nach US-Börsenschluss auf der Webseite der Behörde veröffentlicht. Am Dienstag hatte eine über die Plattform X (vormals Twitter) veröffentlichte SEC-Mitteilung über die Zulassung und deren anschließende Zurückziehung durch den Behördenchef für Unruhe gesorgt. Das X-Konto der SEC sei gehackt worden, hieß es.

Nun können börsengehandelte Fonds (ETFs) in den USA, mit denen direkt in Bitcoin investiert werden kann (Bitcoin-Spot-ETFs), an der Börse notiert werden. Bereits seit Monaten wird spekuliert, dass die US-Börsenaufsicht diesen Schritt geht. Dies hatte dem Bitcoin-Kurs starken Auftrieb verliehen. Nun ist es so weit: Der Handel kann beginnen, erste Finanz-Produkte sollen bereits ab Donnerstag zu kaufen sein.

Trotz der nun herrschenden Gewissheit reagierte der Bitcoin für seine Verhältnisse kaum auf die Neuigkeiten. Zuletzt wurde er bei gut 45 300 US-Dollar gehandelt. (pcl/mit dpa)

