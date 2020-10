Umfrage: Werden Sie die verkaufsoffenen Sonntage nutzen?

Im Advent plant NRW verkaufsoffene Sonntage, um das Weihnachtsgeschäft während der Corona-Pandemie zu entzerren. Werden Sie die Tage nutzen?

Die Landesregierung gestattet dem Einzelhandel in NRW, die Geschäfte an allen vier Adventssonntagen und am 3. Januar 2021 zu öffnen. „Ziel ist, die im Weihnachtsgeschäft zu erwartenden Besucherströme zu entzerren und so das Infektionsrisiko zu verringern“, sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf. Der Handel begrüßte den Erlass, die Gewerkschaft Verdi will ihn erst einmal prüfen. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat allerdings Zweifel an dem Vorhaben der Landesregierung angemeldet.

